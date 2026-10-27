滙豐業績｜管理層：港商業房地產分化　恒生9億協同效益28年達致

滙豐今年1月已完成私有化恒⽣銀⾏，滙豐管理層表示，透過私有化恒⽣銀⾏，預期兩個品牌可於2028年底前在香港實現5億美元年化除稅前收入和成本協同效益。而預期產⽣的相關重組架構成本為6億美元，其中的一次性收益表影響會作為重大須予注意項⽬呈列。其抱負亦包括兩個品牌於2028年底前在香港進一步產⽣約4億美元的年化收入及成本機會。



簡化集團架構 望於今年底前節省約20億美元年化成本

另外於2024年全年業績中，滙豐宣布簡化集團架構的措施，並承諾於2026年底前從成本基礎上減少約15億美元年化成本，而重組架構及其他相關成本為18億美元。於公布2026年上半年中期業績時，已超額完成15億美元的成本節省承諾，並修訂簡化組織架構的成本節省承諾，期於2026年底前節省約20億美元年化成本，而重組架構成本⽅⾯的支出最⾼為最初預期的18億美元。計劃進一步節省的成本令滙豐擁有額外資源，將⽤於支持業務發展。

自2025年初起，滙豐已識別並採取⾏動節省約19億美元年化成本，相關的重組架構及其他相關成本為16億美元。有關⾏動已令2025年收益表的營業支出減少約6億美元，而2026年⾸九個⽉亦減少8億美元。

住宅市場已正常化 租金及樓價均有回升

香港商業房地產方面，滙豐財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）表示，整體宏觀環境等已有所進步，住宅市場已正常化，租金及樓價均有回升。而零售業回升也對商業房地產代理支持，但部分零售分行業則仍面對壓力，需時回覆。而寫字樓情況也類似，經濟增長帶動中環等一線地區的需求，空置率下降而租金有所上升，但部分地區如東九龍，則仍面對壓力。