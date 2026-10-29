聯儲局按兵不動　滙豐、中銀香港等四大行亦維持最優惠利率不變

美國聯儲局於周四凌晨公布議息結果，宣布按兵不動，合乎市場預期。本港龍頭銀行滙豐今日﹙29日﹚宣布，維持最優惠利率（P）不變，保留在目前5厘的水平。



滙豐宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5.00% 的水平。滙豐對上一次於2025年10月31 日調整最優惠利率，當時減息12.5 點子。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變。

另外，其他大行也宣布按兵不動。中銀香港公布，港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率5厘及0.001厘。

恒生銀行宣布，該行的港元最優惠年利率維持於5%。同時，恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持不變。

渣打銀行(香港)宣布，港元最優惠貸款利率維持不變於年息 5.25 釐。 港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

聯儲局按兵不動，滙豐亦維持最優惠利率於5厘不變。（資料圖片）

兩官員傾向於加息0.25厘 庫克首次投反對票

美國聯儲局於本港時間周四（10月29日）凌晨公布議息結果，一如預期維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持於3.75厘至4.00厘。聯儲局上月曾加息0.25厘、為2023年7月以來首次加息。

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，與會者對利率政策持續存在分歧，委員會們以10票贊成，2票反對的結果通過利率決定。其中，克利夫蘭聯邦儲備銀行行長哈瑪克（Beth Hammack）、聯儲局理事庫克（Lisa Cook）投下反對票，兩人傾向於加息0.25厘。這也是庫克擔任聯儲局理事以來，首次就利率決策投出反對票。

聲明又稱，通脹仍處高位，委員會致力實現物價穩定。現時經濟活動正以強勁步伐擴張，失業率變化不大。儘管不確定性高企，美國國內支出仍保持韌性。隨著更多資訊不斷累積，委員會將能夠判斷適當的政策立場，以確保通脹及時回歸委員會設定的2%目標。 有分析認為，聯儲局可能在12月的下一次會議上再次加息。