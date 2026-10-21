粉嶺「明星皇宮」突結業！全港僅剩最後兩間　集團年內連執4舖

餐飲業再吹淡風！明星海鮮酒家集團旗下位於粉嶺祥華商場的「明星皇宮」分店，據悉已於上周五（16日）結業，成為該集團今年內第4間關閉的分店；有街坊得悉酒樓突然結業後稱大感不捨，憂慮日後在屋邨附近「無茶飲」，失去飲茶聚腳地。



網民發帖披露 街坊感不捨

近日有網民於Facebook群組發帖文，指酒家門外已貼出結業通知，並建議顧客移步至集團其他分店。帖文引來不少街坊留言，有人對酒樓突然結業感到可惜，亦有人擔心邨內從此少了與親友街坊飲茶聚會的慣常地點。

9個月內4店結業

翻查紀錄，粉嶺祥華分店是明星海鮮酒家集團今年內第四間結業的分店。集團早於今年3月已先後結束觀塘明星海鮮酒家及新蒲崗明星海鮮燒鵝專門店；至同年9月，在深水埗逾20年的「明星金閣」亦告結業；連同本次粉嶺祥華店，集團在約九個月內已關閉四間門店。

「明星皇宮」僅餘2間分店

根據集團官方網頁最新資料，旗下「明星皇宮」品牌目前只餘兩間分店，分別位於大埔榮暉花園及元朗光華中心。

明星海鮮酒家集團於2000年成立，旗下品牌涵蓋「明星海鮮酒家」、「明星海鮮燒鵝專門店」、「明星皇宮」及「明星金閣」等，以招牌燒鵝馳名，多年來主攻屋邨及民生商圈，是不少家庭飲茶及聚餐的常見選擇。

是次粉嶺店結業，連同其他品牌在內，令集團整體分店數目亦較高峰期明顯減少。