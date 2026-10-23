曾揚言開分店99間　Big C荃灣千色匯店11月結業　指正籌備推網店

泰國連鎖超市Big C位於荃灣千色匯的分店將於下月初結業，現正進行搬遷清貨，多個貨架已被清空。有網民在社交平台發文引述店員消息稱，該店將營業至11月5日。Big C向《香港01》證實，荃灣千色匯分店因租約期滿而結束營運，最後營業日為11 月上旬。



此店結業後，Big C荃灣區內暫無分店，集團指正積極物色更合適的位置，期望日後能於區內繼續服務更多顧客。而根據Big C官方網站資料，不計荃灣千色匯分店，品牌目前在全港僅餘19間分店，距離集團原定於2026年底增至99間分店的目標仍有極大差距。



Big C曾揚言開至99間店。（資料圖片）

8咪半、荃灣廣場先後退場

翻查資料，荃灣區曾同時設有3間Big C分店，分別位於千色匯、8咪半及荃灣廣場。其中8咪半分店已於今年初結業，原址至今仍未有新商戶進駐；荃灣廣場分店更開業不足1年便告結業。若千色匯分店最終落實關閉，Big C在荃灣區的門市將全數清零。集團指正積極物色更合適的位置，期望日後能於區內繼續服務更多顧客。

曾揚言分店目標達99間

Big C於2023年8月收購香港「阿布泰」24間店舖後進軍本地市場，當時曾公布擴張藍圖，計劃未來三年每年開設25間分店，目標於2026年底將分店數目由2023年的24間增至99間，並期望營業額可達10億元，至2027年進一步攀升至15億元。

根據Big C官方網站資料，不計荃灣千色匯分店，品牌目前在香港共有19間分店，數目與今年初公布相若，反映今年分店數量暫未進一步縮減，但距離集團原定於2026年底增至99間分店的目標，仍有相當大的差距。

Big C：正積極籌備推網店

Big C指，對香港市場一直抱持信心，今年6月已於昂坪市集開設新店，正是持續服務消費者的決心所在。除了實體店，亦正積極籌備推出 Big C 網上商店，期望為顧客帶來更便捷的購物體驗及更多優惠，實現業務的全面發展。