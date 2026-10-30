友邦上季新業務價值跌5%　港業務跌3%中國更跌33%　股價反升近4%

友邦保險（1299）公布，截至9月底止第三季新業務摘要，按固定滙率基準計算，新業務價值14.15億美元，按年跌5%，按實質滙率計算跌4%，反映香港業務及中國內地業務下滑，惟部分被來自集團其他報告分部的18%新業務價值增長所抵消。期內年化新保費22.37億美元，新業務價值利潤率為63.5%，按固定滙率計算，分別跌13%及升5.3個百分點，按實質滙率計算，則分別跌12%及升5.3個百分點。



友邦保險第三季新業務摘要，按固定滙率基準計算，新業務價值按年跌5%，當中中港均告下跌。（資料圖片）

新業務價值於9月恢復增長逾25% 預期第四季勢頭強勁

友邦今日高開72.55元，最高曾升近4%至74.5元，截至早上十點，升3.84%至74.4元。

友邦指出，首9個月的新業務價值取得5%增長，惟香港業務及中國內地業務去年同期的銷售極高，對第三季增長造成影響。集團的新業務價值於9月份恢復增長，按年上升逾25%，預期第四季勢頭強勁，受惠於比較基數回復正常。正如中期業績所公布，集團預期將超越每股稅後營運溢利自2023年至2026年複合年均增長率9%至11%的目標。

第三季香港業務的新業務價值按年減少3%，主要由於2025年7月的銷售極其強勁。8月及9月的新業務價值強勁回升，合共錄得20%的按年增長，所有客戶群及分銷渠道均錄得增長。

中港業務受高基數影響而下跌

中國業務方面，第三季新業務價值錄得33%的下跌，主要反映去年同期的高基數，此乃由於當時客戶趕在2025年9月1日整個業界重新定價前投保。集團指，在現有及新入職活躍代理人數均有增加的支持下，代理新業務價值於9月份恢復增長；預期增長勢頭將於第四季加快。銀行保險新業務價值較去年下跌高雙位數百分比，惟於季內逐步改善，9月份的新業務價值金額僅略低於去年同期水平。保障類產品佔代理新業務價值的比重上升至46%，帶動第三季新業務價值利潤率提升。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團以強勁勢頭踏入第四季，對前景保持信心，並繼續在各個市場看到具吸引力的增長機遇。客戶對保障、健康、儲蓄以及退休方案的需求保持強勁，而友邦正持續投資於自身的競爭優勢以把握這些機遇。代理業務基礎繼續增強，活躍代理、新入職代理以及新代理主管人數均較去年上升；與此同時，集團與銀行合作夥伴的合作亦進一步深化。