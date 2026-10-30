傳Anthropic為SpaceX最大客戶　佔Q3三分之一收入　豪擲萬億港元

【Anthropic上市/SpaceX/馬斯克】美國AI巨頭Anthropic（ANT）據報為SpaceX最大單一客戶，為SpaceX第三季營收貢獻逾三分之一。



據SpaceX上周業績披露顯示，一名來自AI部門、代號為「客戶B」佔其第三季度收入約34.5%。該部門現名為Super Intelligence，提供算力服務。據《彭博》消息，文件中被稱為「客戶B」的就是Anthropic。這意味著，這家以火箭、衛星起家的公司，如今對單一AI計算客戶的依賴程度已超過美國聯邦政府。



SpaceX上周業績披露顯示，一名來自AI部門、代號為「客戶B」佔其第三季度收入約34.5%。該部門現名為Super Intelligence，提供算力服務。（Reuters）

Anthropic或於2029年前 向SpaceX支付1205億美元

《彭博》報道，Anthropic今年早前與SpaceX簽署協議，使用後者位於田納西州孟菲斯數據中心的算力。其IPO披露文件亦顯示，該公司同意在截至2029年的合同期內向SpaceX支付最多1,205億美元（約9,399億港元）。即從今年12月開始，每月支付約31億美元（約242億港元）。

不過，Anthropic分別可在2027年1月和3月之後提前90天通知，取消與SpaceX簽訂的相關合同。

目前，Anthropic的一名代表不予置評，SpaceX發言人暫未回應置評請求。

Anthropic的IPO披露文件顯示，該公司同意在截至2029年的合同期內，向SpaceX支付最多1,205億美元（約9,399億港元）（Reuters）

馬斯克警告新雲廠迎倒閉潮 SpaceX與其不同

據悉，馬斯克正逐步將SpaceX的AI業務打造為所謂的「新雲」（neocloud）模式，向Anthropic及Alphabet旗下谷歌等客戶出租數據中心算力。

與此同時，馬斯克近來在X亦頻繁點評CoreWeave等新雲廠商，警告其將迎來倒閉潮。不過他強調，SpaceX擁有Starlink和火箭發射業務作為營收支柱，與其他neocloud不同。