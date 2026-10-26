雲計算服務商概念股集體下跌　馬斯克警告新雲廠商將迎倒閉潮

美股市場雲計算服務商概念股在周一美股開市早段集體下跌。其中，CoreWeave及Nebius分別挫逾4%及3%。



消息面上，SpaceX CEO埃隆·馬斯克美東時間周日在X平台發帖表示，SpaceX已完成400億美元債務融資，資金將用於採購GPU。

這筆融資能順利推進，馬斯克則歸功於兩點，一是SpaceX手握投資級信用評級，二是星鏈衛星網路和火箭發射業務持續產生穩定經營性現金流。

馬斯克又指出，當前債務市場的融資環境已經明顯分化，「但凡企業沒有獨立於AI數據中心之外的可觀營收，基本很難拿到融資」。據此，他預判新雲廠商將迎來大規模整合與倒閉潮，後續又表示，SpaceX不會收購任何新雲廠商，並稱此舉「毫無意義」。

和覆蓋多行業的大型綜合雲廠商不同，Nebius、CoreWeave這類新雲廠商大多面向科技客戶，提供專為AI打造的算力資源。

目前，市場已經開始看空美國新雲及數據中心企業。市場擔憂，這類企業依靠舉債擴張AI算力的模式不具備可持續性，並由此觸發板塊拋售行情。

據路透社報道，CoreWeave負債規模約500億美元，本月中旬，其部分公司債券收益率突破15%。公司則回應稱，手握超1000億美元的待執行合同訂單，償債不存在問題。

風投機構Social Capital創始人Chamath Palihapitiya警示稱，AI基礎設施市場即將出現動盪。