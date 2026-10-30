取屠龍刀未必武林高手　黃天祐談AI管治︰職能可外判　責任不外判

證監會主席黃天祐今日（30日）在香港證券業協會47周年金融創新論壇致辭時表示，今年香港證券市場表現相當理想，全體券商盈利約上升50%，充分反映香港證券市場除具備相當活力外，人工智能（AI）無疑是大家營商過程中最重要的動力之一。



黃天祐表示，今日大家談AI，往往會問AI可幫到多少業務、提升多少效率、降低成本多少，這些問題固然重要；但對金融業界而言，還需問一個更重要的問題：當AI參與更多商業決定，最終誰是「Manager-In-Charge」，出問題時最終由誰決定、誰負責。

他提醒業界採用科技固然重要，但採用科技不等於可以創造價值，「正如取得屠龍刀，不等於就是武林高手」。同時強調，金融市場從來不只建基於科技，更建基於信任，而信任背後是有清晰責任及問責。

證監會主席黃天祐表示，人工智能（AI）無疑是大家營商過程中最重要的動力之一。（黃文琪攝）

AI管治三點：看得見、管得到、問得到

黃天祐認為AI可以協助人類作判斷，但不能代替人類肩負責任；可以外判工作給同事或AI，但責任不可以外判。要做到真正問責，他提出三點：

第一是「看得見」。董事會及高級管理層首先要清楚知道機構有哪些環節使用AI、AI幫助作出什麼類型判斷，以及這些判斷若用得不好會帶來什麼風險。AI亦不只是IT部門的項目，更需要納入整體機構風險管理及管治框架。

第二是「管得到」。AI能力越強，人類監督反而更加重要，尤其是涉及客戶利益、投資決定、風險承擔及合規責任等重大決定，必須保留真正有效的人類監督。管理層不能因為決定由AI作出，就將責任推卸給機器。他重申，職能可以外判，但責任不可以外判。

第三是「問得到」。員工不一定是AI專家，但至少應有基本認識，了解AI如何影響及幫助工作；亦要能夠質疑AI，當AI輸出答案或決定時，知道何時可以依靠、何時不可依賴。更重要的是，管理層要能夠向董事局、客戶及監管機構解釋和交代為何使用AI、風險在哪裏、如何管控風險，以及出問題時哪些同事負責。

黃天祐強調，良好AI管治與創新並非對立，相反，越有清晰問責制度，越能夠大膽創新，令創新更穩、走得更遠。只有當責任清晰、風險可控，客戶才有信心，市場才會接受科技投資，科技投資亦有機會真正轉化為企業競爭力。要建立國際領先的金融科技生態，固然要勇於創新，但亦要繼續守住香港金融市場最重要的資產，就是信任。