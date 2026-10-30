香港證券業協會47周年金融創新論壇　李惟宏倡科技凝聚共識

香港證券業協會今日（30日）舉行47周年金融創新論壇，今次論壇以「擁抱金融變革，科技重塑市場」為題，正展現了香港金融業界勇於創新、靈活變通的精神。同時，論壇舉行數字資產小組討論，邀得多名金融機構及交易平台代表出席。



李惟宏：金融業須以科技凝聚共識

立法會金融服務界議員李惟宏發表主題演講，指出金融業由電子報價、電子交易、程式買賣，發展至今日人工智能對接傳統金融服務，科技應用不斷演進。業界可與特區政府、中央政府及港交所、證監會等監管機構凝聚共識，推動金融市場發展。

立法會金融服務界議員李惟宏發表主題演講，倡增加人民幣產品。（黃文琪攝）

人民幣國際化方面，他希望增加產品供應，推動人民幣計價、結算及投資功能，支持企業跨境經貿更廣泛使用人民幣。財富管理方面，要推動家族辦公室、OFC、OPF等架構，提升基金、附帶權益及家辦稅務競爭力，並將更多虛擬資產、數字資產納入合資格投資範圍。風險管理方面，香港除股票IPO外應更多元化，利用衍生產品及期貨對沖，並以黃金等大宗商品作切入點，清算、倉儲及基建均離不開科技。

圖左至右為：前證監金融科技主管兼發牌部總監趙嘉麗、富途集團數字資產全球負責人朱谷憶、滙豐企業及機構理財全球數字資產負責人張綺雯、勝利證券執行董事陳沛泉、南方東英資產管理執行董事兼數字資產業務主管趙欣，以及碇點金融首席商務官及聯合創辦人林展賢。（黃文琪攝）

滙豐：穩定幣須與金融體系銜接 方可形成規模效應

此外，論壇舉行數字資產小組討論，邀得多名金融機構及交易平台代表出席。與會者分別從代幣化基金、RWA（真實世界資產）、穩定幣沙盒、數字債券及券商牌照布局等角度，剖析香港數字資產市場的機遇與挑戰。

當中滙豐近期推出了港元穩定幣RedCoin（代號：RCHKD）而備受矚目，滙豐企業及機構理財全球數字資產負責人張綺雯表示，滙豐在穩定幣方面選擇先由PayMe及滙豐Mobile Banking App切入，因為零售支付是市民最熟悉、最直接的場景，有助市場逐步建立認知、使用習慣及信任。

她強調，穩定幣潛力不止於零售支付，中長期可與數字資產生態互動，但滙豐不認為穩定幣會全面取代傳統支付；在某些場景下穩定幣具速度及24/7運作優勢，但傳統支付及代理銀行服務在較複雜場景仍有明顯優勢。滙豐的願景是穩定幣與傳統支付並行、互聯，而非取代。

她認為，穩定幣商業化的關鍵是找到真正具連接性的用例，相關用例需有實際使用價值，並能與現有金融體系銜接，方可逐步形成規模效應。