美股AI敘事現「裂縫」　納指曾瀉近4%　Intel埋單挫近30%最傷

美股AI投資故事現「裂逢」，市場擔心AI巨額資本支出衝擊現金流，並難以轉為獲利，避險情緒升溫下，不少科技股近日績後股價紛走樣！繼Google母企周四績後暴瀉逾12%後，周五再有焦點科技股插水，包括英特爾﹙Intel﹚及亞馬遜﹙Amazon﹚。



其中，英特爾(INTC.US)美股開市早段已暴跌28%，全日直插無水花，收市報65.76美元，瀉28.7%，創4月以來新低，且較6月的年內最高位(142.35美元)回撤逾50%。至於亞馬遜，AI 資本開支年飆82%，累Q3自由現金流轉負，股價早段瀉近半成，其後收回失地，僅跌1.4%。。



費城半導體指數下跌 7.2%

整體市況方面，納指開市早段已挫逾2%，中段跌勢加深，最多下滑3.85%，收市跌勢收窄至2.86%，錄得6月5日以來最大單日跌幅。另外，費城半導體指數也曾降9.37%，終場下跌 7.20%。晶片股普遍受壓，美光(Micron)挫逾5%、SK海力士(SK Hynix)ADR挫近8%、AMD挫一成。

「科技七巨頭」集體下挫，特斯拉跌0.86%，蘋果跌1.11%，但市值超越英偉達，重回全球第一，谷歌跌1.37%，亞馬遜跌1.42%，微軟跌1.47%，Meta Platforms跌1.49%，英偉達跌4.08%。

英特爾Q4業績指引「暴雷」，股價急插水，更被多家大行下調目標價。（Reuters）

英特爾Q4業績指引「暴雷」 多家大行下調目標價

英特爾最新發布的財報顯示，2026年三季度營收按年增長21%至165億美元，基本符合預期；調整後每股收益52美分，超出分析師預期的41美分。關鍵在於，英特爾發布的四季度業績指引大幅低於華爾街預期。

英特爾預計四季度營收為150億-160億美元，而彭博彙編的分析師平均預期為170億美元，部分預測更超過180億美元。調整後每股收益預期僅為25美分，遠低於華爾街普遍預期的43-45美分。

摩根大通將英特爾目標價從85美元下調至80美元；派傑投資將英特爾目標價從110美元下調至90美元，傑富瑞將英特爾目標價從120美元下調至85美元。

資料圖片：這張插圖創作於2025年2月11日，圖中可見亞馬遜標誌。

亞馬遜Q3自由現金流轉負

至於亞馬遜，Q3營收同比增長12%至2019.4億（美元，下同），淨利潤同比跌2.37%至213.74億，每股收益同比下降約3.1%至1.89。惟AWS為業績最大亮點，三季度AWS淨銷售額同比增39.3%至459.8億，創將近五年來最高單季增速。

資本開支或為市場恐慌的關鍵。第三季度，亞馬遜購置物業和設備支出爲772.6億，遠高於去年同期的351億。過去一年，公司購置物業和設備淨額達到2106.6億，同比增長82%。亞馬遜表示，這一增長主要反映了人工智能相關投資。

現金流表亦顯示，過去一年經營現金流爲1683億，同比增長29%；但自由現金流出423.6億、規模約爲二季度76億的5.6倍，而去年同期爲流入147.9億美元。這意味著，AI基礎設施投入已吞噬部分自由現金流。