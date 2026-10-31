AI泡沫論｜亞馬遜設立硬件擔保融資安排　最高800億美元

據外媒報道，亞馬遜在29日發布三季度財報後提交的季度文件中披露了這筆最高800億美元的供應商融資安排。



由公司自主決定提取

與亞馬遜以往發行的無擔保公司債不同，此次融資安排直接與所購硬件掛鈎，並以部分資產作為擔保。這筆有擔保貸款額度可由公司自主決定提取，提款期為2027年初至2028年第三季度。

貸款方將對與該安排相關的部分所購資產享有擔保權益，但亞馬遜未在文件中說明具體涉及哪些資產。

電商平臺亞馬遜（Amazon）設立硬件擔保融資安排，最高800億美元。（Getty）

亞馬遜Q3自由現金流轉負

亞馬遜Q3營收同比增長12%至2019.4億（美元，下同），淨利潤同比跌2.37%至213.74億，每股收益同比下降約3.1%至1.89。惟AWS為業績最大亮點，三季度AWS淨銷售額同比增39.3%至459.8億，創將近五年來最高單季增速。

資本開支或為市場恐慌的關鍵。第三季度，亞馬遜購置物業和設備支出爲772.6億，遠高於去年同期的351億。過去一年，公司購置物業和設備淨額達到2106.6億，同比增長82%。亞馬遜表示，這一增長主要反映了人工智能相關投資。

現金流表亦顯示，過去一年經營現金流爲1683億，同比增長29%；但自由現金流出423.6億、規模約爲二季度76億的5.6倍，而去年同期爲流入147.9億美元。這意味著，AI基礎設施投入已吞噬部分自由現金流。