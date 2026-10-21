巴西亞馬遜州41城旱災緊急狀態　逾10萬戶受影響

巴西亞馬遜州民防部門10月20日通報，該州已有41個城市因嚴重旱情宣布進入緊急狀態，另有16個城市處於預警狀態，超過10.2萬戶家庭生活直接受影響。



新華社報道，巴西地質調查局地區主管庫里（Jussara Cury）介紹，受厄爾尼諾現象影響，多條河流水位持續下降。在亞馬遜州首府馬瑙斯（Manaus），內格羅河（Rio Negro）水位已降至17.12米，較2025年同期低2.79米。水位下降導致部份水路僅容小型船隻通行，大量客貨運船隻無法靠岸，多地沿岸社區面臨物資匱乏及人員出入不便。

圖為2024年11月17日，美國時任總統拜登（Joe Biden）在巴西馬瑙斯（Manaus）參觀「亞馬遜博物館」（Museu da Amazônia）。（Reuters）

在帕林廷斯（Parintins）等內陸城市，部份亞馬遜河支流乾涸時間遠早於預期。當地居民表示，一些地方過去11月仍有水，但今年10月已乾涸。亞馬遜州民防部門表示，正持續向受災社區發放食品、飲用水等物資，緩解水路中斷造成的物資緊缺。

此外，亞馬遜州林火形勢嚴峻，僅10月已監測到超過1,900個起火點。馬瑙斯地區持續10多天受濃煙困擾。巴西醫療部門已在馬瑙斯啟動緊急救援，應對旱情與煙霧引發的公共衛生危機。