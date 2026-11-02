FinTech Week 2026｜滙豐設人工智能及新興科技研究院　落戶北都

滙豐今天﹙2日﹚在香港金融科技周﹙FinTech Week ﹚開幕日宣布，計劃在香港成立全球「人工智能及新興科技研究院」（研究院），並與學術及科技合作夥伴攜手，開發可應用於滙豐各項業務的新型及創新科技。



研究院將落戶北部都會區

滙豐稱，研究院計劃於2027年初投入運作，初期將聚焦人才技能提升、人工智能安全及詐騙偵測、後量子密碼學及區塊鏈等領域。研究院將結合研究能力與技術應用團隊，為滙豐提供新的技術能力，推動具潛力的創新方案由研發走向實踐，並廣泛應用在各業務範圍。

滙豐指，研究院將落戶北部都會區，進一步體現滙豐對香港長遠發展的承諾，支持香港發展成為國際創新科技中心。

滙豐設人工智能及新興科技研究院，選定科大為研究院的主要學術合作夥伴。﹙資料圖片﹚

科大為主要學術合作夥伴

另外，滙豐亦已選定香港科技大學（科大）為研究院的主要學術合作夥伴。滙豐指出，科大將提供學術專業知識、專項研究，以及協助本行對接不同領域的人才和頂尖學術機構。未來，其他科技合作夥伴亦可能加入研究院，持續推動滙豐的策略發展。

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示：「在當今世代，科技正以前所未有的速度重塑金融服務。滙豐作為領先的國際金融機構，有責任以審慎的態度探索各種機遇，並運用最重要的創新成果，為客戶提供更優質的服務。香港擁有專業的金融服務、國際級的研究能力，以及連繫中國內地和國際市場的優勢，為推進創新科技研究工作奠下良好的基礎。」

滙豐補充，成立研究院旨在完善滙豐的服務和營運水平，從而更好服務客户，同時為銀行的相關技術工程及策略提供參考。例如，近期研發工作的一個重點領域是探討如何在代理式人工智能時代有效防禦和應對新型詐騙手法。