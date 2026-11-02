Binance幣安被駭丨FBI稱北韓為幕後黑手　特朗普：若屬實必交涉

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）遭黑客竊走約63億美元（約491億港元），美國聯邦調查局（FBI）10月31日指事件屬朝鮮國家支持黑客組織所為，美國總統特朗普早前表示，正在調查北韓黑客是否屬幣安盜竊案的幕後黑手，如果證實北韓涉案，美方會與北韓溝通。



幣安早前遭遇被業界稱為歷來最大規模加密貨幣黑客攻擊後，暫停所有提現服務，並承諾承擔全部損失。（Reuters）

FBI在聲明中指出，今次事件是由北韓政府支持的精銳黑客組織 「TraderTraitor」（亦即隸屬拉撒路集團 Lazarus Group 的分支）所策劃，其成員正把贓款主要換成以太幣（ETH），預料將經去中心化金融及即時兌換服務逐步洗白，並促請業界封鎖相關地址的交易。

據BBC報道，特朗普早前於佛羅里達州海湖莊園受訪時指出，美方目前還不確定罪魁禍首是否為北韓，但當局正在深入了解與調查。他直言：「如果真的是北韓，美方將會就此與北韓進行溝通。」

恢復後用戶9個半鐘提走近282億元

幣安早前遭遇被業界稱為歷來最大規模加密貨幣黑客攻擊後，暫停所有提現服務，並承諾承擔全部損失。該公司指，事件可能涉及一名軟件工程師的手提電腦被黑客入侵，並稱未有發現任何錢包私密金鑰外洩的證據。

幣安周日宣布逐步恢復加密貨幣提款服務。幣安指，在恢復提現初期，取款曾大幅飆升，惟不久之後逐步回落，整體保持平穩有序，存款量則相當可觀。首9個半小時提走的金額，在預期之中，僅佔1710億美元管理資產總額(AUM)的2.1%，即大約36億美元（折合約282億港元），規模有限。

集團聯合行政總裁鄧偉政稱：「我們目前已補足90%的被盜資產，並承諾承擔剩餘10%的損失。我們的用戶不會因為這次事件承擔任何財務損失。」