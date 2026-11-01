Binance幣安交易所被盜｜首階段恢復提現　涵蓋比特幣等15種資產

全球最大的加密貨幣交易平台幣安（Binance）遭到黑客入侵盜竊後，表示已補足平台遭竊代幣價值63億美元（約494億港元）的95%，並且將分階段恢復提現服務。首階段提現服務於格林威治標準時間11月1日上午6時至9時（本港時間1日下午2時至5時）展開。



幣安11月1日在社交媒體X宣布上述消息，涵蓋比特幣、以太幣、BNB、Solana、XRP、狗狗幣等15種加密貨幣資產。

幣安解釋，它們依據過去一週的用戶需求數據對代幣的提現服務進行優先排序，其餘的資產提現服務將在準備就緒後陸續獲添加。

幣安創始人趙長鵬同日在X發文，特別感謝美國聯邦調查局（FBI）等執法機構在事件中提供至關重要的幫助，稱許多加密貨幣愛好者可能沒有意識到，比特幣價格沒有進一步下跌很大程度上要歸功於它們。

幣安表示，它們將繼續與執法部門密切合作，以將肇事者繩之以法。它們在調查結束後，將發布事後報告，並提供有關該事件的更多細節。

這張攝於2025年9月10日的設計圖中，展示了代表各種加密貨幣的貨幣道具。（Reuters）

FBI此前表示，這次幣安被駭是朝鮮國家支持的黑客組織TraderTraitor所為，其成員正把贓款主要換成以太幣（ETH），預料將經去中心化金融及即時兌換服務逐步洗白，並促請業界封鎖相關地址的交易。