代理型AI席捲金融業！證監調查：30%機構已採用　95%料加快應用

證監會公布，首份AI準備情況調查顯示，30%的受訪機構已採用代理型AI，另有25%正進行試點。95%的受訪機構預期未來12個月會加快AI應用，目前應用範圍已涵蓋前、中、後台活動。



證監會提醒業界機構遵守適用的法律及監管規定，以支持在香港資本市場負責任地應用AI。（蘇煒然攝）

證監會指，有關回應顯示，AI的應用正滲透各項業務及監控職能，與內部系統的整合度亦與日俱增，而部分應用的自主性有所提高。

調查結果特別指出，代理型AI的應用日漸普及，主要用於資料檢索、內容擬備、軟件開發、營運工作流程及部分交易相關活動。30%的受訪機構已在業務營運中應用代理型AI，另有25%正進行試點，當中涉及不同程度的自主性及人員介入。

其他主要調查結果包括，AI的應用呈增長勢頭，95%的受訪機構預期未來12個月會加快部署AI應用。其應用範圍已涵蓋前、中、後台部門活動，而系統整合程度亦不斷提高，90%的機構已將AI工具連接至內部系統；機構正利用AI作網絡防禦的用途，90%正採用前沿AI模型作此用途或評估這方面的應用，並指有助加快分析及擴大偵測覆蓋範圍。

證監調查指出，95%的受訪機構預期未來12個月會加快部署AI應用。﹙資料圖片﹚

另外，AI應用進一步普及所面對的實際困難，包括技術整合、將試點項目投入正式運作、成本及業務價值的不確定性、數據限制，以及技能短缺。隨著應用程式不斷增多，機構面臨種種挑戰，除了需擴大管治及監控措施的範圍外，亦要維持清晰的問責安排和人手監督。

是次調查於2026年7月至8月期間進行，涵蓋20家大型金融機構及其78家香港聯屬持牌法團。

AI四大監管重點

調查結果將有助證監會制訂AI監管方針，當中有四大重點，包括首先在AI重塑投資者與機構互動模式的過程中，保障投資者權益；二是加強網絡安全及營運韌性，以應對AI帶來新的威脅及依賴；三是重新審視如何在自主性日益提高的工作流程中，落實問責於人及人手監督，確保有效AI管治；及四在於透過交流和協作建立知識及能力。

證監會提醒業界機構遵守適用的法律及監管規定，以支持在香港資本市場負責任地應用AI。證監會將著重確保在運用AI的業務過程中始終問責於人，包括制訂清晰目標，明確界定資料存取及獲授權行動的範圍，以及設立有效的監察及介入機制。相關管控措施應與應用程式的權限及潛在影響相稱，而非規定每項輸出或行動均須經人手審批。