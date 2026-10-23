AI代客落單付款？WooshPay聯手雲鋒金融AlphaToken攻智能體支付

10月22日，全球跨境支付公司WooshPay與雲鋒金融集團（00376.HK）旗下數字金融基礎設施平台AlphaToken（AlphaToken Technology (HK) Limited）簽署戰略合作協議。雙方將在符合適用監管要求的前提下建立長期技術合作機制，圍繞智能體支付（Agentic Payments）、AI智能風控、智能支付路由及新型數字支付基礎設施開展聯合技術研發與驗證，推動AI技術在智能支付場景中的實際落地。



WooshPay與雲鋒金融集團旗下AlphaToken簽署戰略合作協議。（AT Labs）

據「AT Labs」微信公眾號消息，隨著Google、Visa等相繼推出智能體支付相關協議，AI智能體正在從提供訊息和建議，走向代替用戶比價、下單和支付。不過，智能體支付要實現規模化，行業普遍面臨三方面挑戰：一是身份與授權。交易系統需要確認智能體代表誰行動、被允許購買什麼、可以使用多少金額；二是交易可追溯。需要完整記錄用戶意圖、授權範圍與最終執行結果，便於對帳與爭議處理；三是風險控制。需要在智能體自動執行的同時，有效防範欺詐與越權交易。雙方希望通過合作，共同探索可信、可控的智能體支付模式。

WooshPay與雲鋒金融集團旗下AlphaToken簽署戰略合作協議。（AT Labs）

文章指出，雙方將採用分工清晰、權責分明的模式開展合作。在智能體支付方向，基於 WooshPay已推出的WooshPay Agentic Payment Solution，雙方將圍繞AI智能體支付中的身份認證、授權管理、交易執行與全流程追蹤等關鍵技術開展聯合研發與場景驗證，旨在讓智能體發起的購買在授權明確、預算可控、全程可追蹤的前提下完成。雙方將以此為基礎，推動AI智能體從輔助決策向自主執行支付任務演進。

在智能風控與反欺方向，雙方將探索人工智能技術在跨境支付風險管理中的深度應用，圍繞交易風險實時識別、異常行為檢測、欺詐交易識別及動態風險評估等關鍵能力開展技術合作，研究利用 AI 提升風險識別的準確性與實時性，在保障交易安全與合規的同時，降低支付風險管理成本。

在智能支付路由方向，雙方將探索優化跨境支付路由決策，綜合考慮不同支付渠道的交易成功率、處理成本、結算時效及風險因素，研究動態選擇和優化支付路徑的技術方案，提升跨境支付的交易成功率、資金流轉效率與成本競爭力。

雲鋒金融總裁、AlphaToken創辦人蔣國飛博士（右）。（香港Web3嘉年華大會）

雲鋒金融總裁兼AlphaToken創始人蔣國飛（Geoff Jiang）表示，「雲鋒金融投資WooshPay，並由旗下AlphaToken與其開展戰略合作，看重的正是WooshPay突出的支付技術能力及其在AI智能體支付領域的應用場景。AlphaToken持續投入數字金融基礎設施的技術研發，希望通過雙方的深度技術合作，將AI創新能力與真實支付場景相結合，共同推動下一代智能支付基礎設施的發展。」

WooshPay創始人兼CEO馬志國（Ma Zhiguo）表示，現有的支付體系是為「人」設計的，而AI智能體已經開始代替用戶下單和付款。「我們很高興與AlphaToken達成戰略合作，共同探索讓智能體支付在授權明確、風險可控的前提下落地，推動AI技術在支付與金融領域的應用。」

據公開資料介紹，WooshPay是面向全球跨境企業和AI企業的支付基礎設施，提供跨境收款、多幣種結算和訂閱計費等一站式支付解決方案，並推出了智能體支付解決方案 WooshPay Agentic Payment Solution。WooshPay在英國、香港、美國等地持有支付牌照及相關資質，業務覆蓋英國、歐洲、北美、東南亞、中東、非洲和拉美等市場，支付網絡覆蓋全球 195 個國家和地區，服務企業超過一萬家。

AlphaToken致力於構建面向全球的下一代數字金融基礎設施，以數據、AI與Web3技術為三大核心，推動金融資產、交易流程與服務體系的數碼化和智能化升級。AlphaToken 通過融合可信數據服務、AI分析與決策能力，以及基於區塊鏈的資產發行、交易、清算和支付網絡，連接傳統金融與鏈上金融，為機構和用戶提供更加開放、高效、透明和可信的金融基礎設施。