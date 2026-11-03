財經視野｜中國加大資本市場支持力度　望培育更加穩定慢牛市場

內地監管部門周一連番出招，加大力度維護市場穩定、提振市場信心。分析認為，最新措施凸顯出中國希望培育一個更加穩定的「慢牛」市場，吸引居民儲蓄流入股市。



滬深300指數10月下跌8.5%，創十多年來最大單月跌幅。﹙資料圖片﹚

望培育一個更加穩定的「慢牛」市場

受經濟疲軟以及市場對人工智能盈利前景的疑慮影響，中國股市自夏季以來持續低迷。滬深300指數10月下跌8.5%，創十多年來最大單月跌幅；截至上周五，該指數已連續12周下跌，創下最長連跌紀錄。

今輪出招救市，市場分析是為營造「慢牛」。Gavekal Dragonomics向彭博表示，最新措施凸顯出中國希望培育一個更加穩定的「慢牛」市場，吸引居民儲蓄流入股市。不過，中國股市的波動性令這一目標更難實現。

「政府希望讓市場看到其支持態度，否則投資者信心可能進一步下降，」該機構的Thomas Gatley和Xiaoxi Zhang在一份報告中寫道。報告還稱，中國家庭對股票仍持謹慎態度，股市表現尚未持續向好到足以說服他們將儲蓄從銀行存款轉向股票。

人行稱，將適時開展證券、基金、保險公司互換便利操作。﹙資料圖片﹚

內地監管機構周一連番出招

中國人民銀行周一在與金融監管部門和金融機構召開會議後發布聲明稱，將適時開展證券、基金、保險公司互換便利操作，進一步增加參與機構數量，適當降低互換費率。此外，股票回購增持再貸款政策由階段性安排轉為長期制度性安排，再貸款利率由1.25%降至1%。

這兩項工具於2024年10月推出，當時中國政府尋求穩定股市。股票回購增持再貸款向銀行提供低成本央行資金，用於支持銀行向上市公司及主要股東發放股票回購和增持貸款。

此外，中國證監會在另一份聲明中表示，第三批互換便利操作將在近日啟動，已有31家證券和基金公司獲准參與，申請額度超過1,000億元人民幣（150億美元）。證監會還計畫提高上市公司股票回購增持專項再貸款覆蓋率，引導推出更多權重指數公司、龍頭科技股等具有較強市場影響的標志性案例。

中國證監會計畫調整優化股份回購規則。﹙資料圖片﹚

中國證監會還計畫調整優化股份回購規則，包括允許上市公司在股價跌破發行價時回購股份，以及要求存在超募資金的上市公司在觸及護盤式回購時及時實施回購。證監會還將研究調整融資融券相關要求，適度釋放融資空間，提升市場流動性。

中國人民銀行數據顯示，政策支持下，股票回購增持貸款簽約金額約4,400億元，累計發放量超2,800億元。支持資本市場兩項工具自2024年10月推出以來，證券、基金、保險公司互換便利已多次展期，目前餘額為1,050億元。