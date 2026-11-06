曾炒樓變「負資產」車毀人亡！周國豐中年華麗轉身揭秘｜同你搵錢

《香港01》理財節目《同你搵錢》，教你理財貼士。今集邀請到資深傳媒人、近年擔任歌唱選秀節目《中年好聲音》評審的周國豐，鮮少公開談及個人財政的他，首談自己與家人合資炒樓的慘痛教訓，更批發展商的「呼吸Plan」實為「窒息計劃」，即刻睇片了解周國豐的「搵錢」攻略！



97炒樓變「車毀人亡」 批呼吸Plan實為「窒息」Plan

談及最深刻的投資滑鐵盧，周國豐憶述1997年樓市瘋狂時期，全城陷入炒樓狂熱，其任職地產經紀的兄長提議合資購入元朗一個價值700多萬元的「豪宅」樓盤。「貪心心態固然有，根本沒有考慮過自己的能力有多少，就上了這架車，結果是『車毀人亡』。」

隨著樓市泡沫爆破，單位淪為負資產，銀行更要求「call loan（收回貸款）」，最終令周國豐家人被迫破產。周國豐坦言，當時被迫與母親搬入交通不便的元朗居住，每天往返廣播道上班需耗費近兩小時。單位最後被迫變賣，他每個月亦需將一部分工資用作還債，花了極長時間才還清欠款。

經歷過血的教訓，周國豐直言對置業風險極度警惕：「如果沒有足夠首期，千萬不要上車。後來地產公司推出的所謂『呼吸Plan』，我完全不會相信，那些根本是『窒息Plan』！」

經歷買樓失利的周國豐，深感警醒：「地產商推出的所謂『呼吸Plan』，我絕不再信，那根本是『窒息Plan』！」（資料圖片）

人生第一桶金源於磚頭 抱長線保守心態

雖然曾買樓失利，但周國豐亦承認，自幼受母親「一定要在香港地買樓、不可租樓」的觀念影響，其人生的第一桶金來自樓市買賣。

相較於房地產，他的股票投資則走「穩陣」路線。身為金牛座的他自知抗險能力低，不買窩輪、不碰期指，更自認不擅投機，過去聽信圈內「消息股」十次有十次慘敗。其後他轉移陣地，主力吸納藍籌銀行股，持股動輒五至十年以上。

他自嘲沒有止蝕概念：「我是那種（股票）跌了死都不肯放的人，最差時試過虧損四至五成，幸好守了多年後轉虧為盈倒賺三成。」他提醒年輕人切勿盲目模仿其佛系投資法，但也強調：「錢是賺不完的，如果賺到錢但整個人不開心，那就毫無意義。」

周國豐自嘲自己的股票投資組合十分「老土」。（資料圖片）

50歲官至高位裸辭 勸年輕人勿被買樓綁死

周國豐前半生曾任職香港電台助理廣播處長。身為追求安穩的金牛座，提早離開長俸公務員體制無疑是個極端決定。周國豐坦言，當時認真精算過家庭開支與積蓄，確認即使完全不再工作、獨力承擔照顧患病母親的所有費用，財政亦足以支撐至60歲領取退休金，方才拍板請辭。

辭職後的周國豐自言「50歲後才真正過屬於自己的生活」，現在接工作全憑興趣與意義。對於當下年輕一代追求Work-Life Balance、做Slasher（斜槓族）的工作心態，他深表理解與支持，並建議年輕人無須被傳統「買樓安家」的觀念綁死：「年輕人最大本錢是Opportunity Cost（機會成本）低，跌倒了可以隨時爬起來。與其年復一年為磚頭供樓打工，不如把資源投資在自己身上。」