農夫山泉：茶飲支持增長　股價回升部署宜審慎｜彭偉新

提起農夫山泉（09633），不少人首先想到紅色瓶裝飲用水。不過，集團的業務早已不止於賣水，旗下產品包括東方樹葉無糖茶、茶π、功能飲料及果汁，形成涵蓋日常飲水、餐飲及運動需要的產品組合。瓶裝水提供穩定的生意基礎，茶飲則逐漸成為增長主力。評估這隻股份，不能只看飲用水銷情，還要留意集團能否將品牌和銷售網絡的優勢，轉化為持續的盈利增長。



內地飲料行業的前景，正受到兩股力量影響。一方面，消費者對價格較為敏感，買飲品時更重視優惠及性價比，品牌未必容易加價。另一方面，健康飲食意識提高，令無糖茶及低糖飲料獲得更多關注。飲料單次消費金額不高，需求相對貼近日常生活，但這不代表所有產品都能穩步增長。口味是否合適、購買是否方便，以及售價能否令人接受，仍然左右消費者的選擇。

農夫山泉旗下產品包括東方樹葉無糖茶、茶π、功能飲料及果汁。（農夫山泉官網）

農夫山泉的優勢，在於品牌知名度、遍布全國的銷售網絡，以及多年建立的生產和配送安排。同一套網絡可以同時銷售瓶裝水、茶飲及其他產品，新品推出時毋須由零開始。東方樹葉較早進入無糖茶市場，亦有助建立消費者認知。至於分布不同地區的水源地和生產設施，則有利就近供貨，減少長途運輸的需要。

不過，規模大並不等於沒有競爭。瓶裝水市場面對其他大型品牌爭奪，減價促銷容易影響盈利；無糖茶銷情向好，也吸引更多品牌推出類似產品。集團既要保持貨架上的位置，又要避免過度依賴折扣。若廣告、促銷及新品開支增加，但未能帶來相應銷售，收入即使上升，盈利亦可能受壓。因此，市場關注的不只是賣出多少瓶飲品，而是每增加一元收入，能留下多少利潤。

回顧2025年，集團收入約525.53億元人民幣，按年增加22.5%；股東應佔純利約158.68億元人民幣，增長30.9%。盈利升幅高於收入，反映生意擴大的同時，成本控制亦有改善。毛利率升至60.5%，受惠於膠樽原料、紙箱及糖等主要材料採購價格下降。不過，原材料價格會隨市況變動，去年的有利因素能否延續，仍須觀察，不能單憑一年業績便假設盈利會保持相同增速。

農夫山泉工廠生產線（農夫山泉官網）

按業務劃分，茶飲表現最為突出，全年收入約215.96億元人民幣，按年增加29%，佔總收入41.1%，成為最大的收入來源。包裝飲用水收入約187.09億元人民幣，增加17.3%，佔總收入35.6%；功能飲料及果汁收入亦分別增長16.8%及26.7%。這份成績顯示，集團並非只靠單一產品推動增長，惟茶飲的重要性明顯提高，其後續表現對整體業績的影響亦會更大。

集團往後的亮點，仍然是無糖茶的發展空間。透過增加口味、包裝容量及銷售點，東方樹葉有機會接觸更多消費者，並提升購買次數。功能飲料亦可配合運動及戶外活動需求，提供另一條增長路線。值得留意的是，新品數量增加不一定代表成功，真正重要的是消費者會否再次購買，以及銷售能否在減少促銷後維持。若茶飲持續增長，瓶裝水又能保持穩定，集團的盈利基礎便會較為均衡。

農夫山泉股價於去年11月中衝上56.25港元後見頂回落，並在跌穿50天線後持續回調，雖然曾多次作出反彈，並重返50天線之上，不過，無法扭轉之前的弱勢，並形成了一浪低於一浪下跌走勢，股價反覆跌至9月底見37.90港元後，在RSI轉強及作出反彈下，才拉動股價作出反彈，更在10月底重返50天線阻力，並以三連陽兼三連升的情況下，升上昨日高位44.84港元，剛好收復整個自去年10月開始形成的跌浪總跌幅38.2%。

由於9天RSI已升破70，而且更升至自去年11月見頂後的最高水平，反映整體動力強勁，預期股價仍然有進一步向好，更有望再向上收復整個前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，投資者可以在44.50港元以下水平買入，上望49.50港元，只要未有失守42.50港元，暫時可以繼續持有等股價作進一步的上升。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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