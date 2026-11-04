美國中期選舉｜民主黨在首批開票結果中領先　美債息全線下跌

2026美國中期選舉（US midterm elections）仍在點票之中，債市交易員對中期選舉的首批計票結果「搶先」做出反應，初步開票顯示民主黨選情佔據優勢下，美國國債價上漲，殖利率全線下跌。有投資界人士分析，「藍色浪潮」跑出，通常被認為對美元不利，對美國國債有利。



殖利率全線下跌，5年期國債殖利率領跌，下跌7個基點至4.69%。基準10年期國債殖利率下跌6個基點至4.90%，美元指數走弱0.2%。

彭博報道稱，民主黨若掌控眾議院，將導致政府「分裂」，從而降低特朗普政府進一步擴大赤字立法的可能性。鑒於美國債務規模已達約40萬億美元，債券投資者一直對美國的財政走向感到不安，而政治僵局或許能夠降低政府增加支出或減稅的風險。

民主黨在首批開票結果中領先，美債息全線下跌。（路透社）

「初步新聞報導和預測市場都表明，出現藍色浪潮的可能性正在上升，」野村控股駐雪梨的高級利率策略師Andrew Ticehurst向彭博表示。「這種情況通常被認為對美元不利，對美國國債有利。亞洲早盤交易中，市場反應也與此一致。」

投票站周二大部分關閉，初步跡象顯示民主黨在奪回參議院控制權的道路上邁進。Kalshi預測，民主黨贏得眾議院的概率約為97%，贏得參議院的概率約為86%，這意味著民主黨有可能橫掃參眾兩院。