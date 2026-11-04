美國中期選舉｜3太空人400公里高空投票　睡艙變身投票站

美國中期選舉11月3日舉行之際，國際太空站上的三名美國太空人亦從數百公里高空投下選票。



據阿納多盧通訊社（AA）周二（3日）報道，美國太空總署（NASA）太空人梅農（Anil Menon）在社交平台X發布影片稱，三名美國太空人「有幸像地面上的人一樣」在太空投票；他把艙內的小房間充當投票間，以電腦填妥電子選票，傳送至得州哈里斯縣選務部門。同行的還有太空人沃特金斯（Jessica Watkins）及德拉尼（Luke Delaney）。

投票過程依賴NASA的通訊網絡：選票先由太空站傳回地面設施，再轉交相關縣選務辦公室；選票經加密處理，僅太空人本人及獲授權選務人員可以開啟。

美國太空人自1997年起可在太空投票——得州當年立法允許NASA太空人在軌道上投票，太空人沃爾夫（David Wolf）其後成為首位在俄羅斯和平號太空站投票的美國人。