美國中期選舉｜近半選民倒戈　特朗普支持率38%創20年新低

11月3日美國中期選舉日出口民調顯示，43%選民表示投票是為表態反對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），遠高於2018年其首個中期選舉年的比例；特朗普在2026年的施政支持率僅38%，創近20年任何在任總統選日最低。



根據全國廣播公司（NBC News）報道，75%選民稱經濟狀況欠佳，65%指特朗普政策令經濟轉差，62%將物價高企歸咎於他；近八成人稱通脹令家庭受苦，食品、汽油、水電及醫療最受憂慮。經濟（39%）與民主狀況（32%）列選民最關注議題首兩位。

民主黨同樣不受歡迎：59%選民對共和黨觀感負面，民主黨亦有54%，近五分一人對兩黨均無好感。民眾較信民主黨能處理經濟、外交及醫療，共和黨僅在移民議題佔優；75%不滿國會表現。伊朗戰事方面，62%認為美方動武是錯誤決定；57%認為特朗普移民執法過火，59%不滿移民及海關執法局（ICE）表現。

選民亦對AI問題產生憂慮，57%認為AI對社會弊多於利，76%反對在社區興建數據中心；90%視貪腐為重要議題。拉丁裔及年輕選民似有回流民主黨跡象，拉丁裔自認民主黨者由39%升至43%。