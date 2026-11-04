美國中期選舉｜司法部派1000人監督全國50州投票　規模史上最大

美國司法部在11月3日的中期選舉投票日，展開歷來最大規模監督部署行動，對民主黨傾向明顯的司法管轄區內監督投票，其中多數管轄區的選民以黑人和拉丁裔為主。與此同時，當局還擴大針對阿拉斯加州一場美國參議院席位競選活動的刑事調查。



路透社報道，美國司法部周二宣佈，已向全美50個州的多個司法管轄區，派遣1000名監督員和觀察員。在2024年的總統大選中，民主黨候選人在其中約三分之二的司法管轄區內擊敗共和黨候選人特朗普。

報道指，特朗普政府在選舉監督問題上採取強硬立場，不僅向各州索取選民登記資料，還主張必須採取更嚴格措施，確保公眾對選舉過程的信心。相關行動包括請求最高法院暫時阻止加州逾2萬名選民的郵寄選票。聯邦官員聲稱，這些選民很可能不是美國公民，但最高法院已駁回這一請求。

多年來，司法部一直會向各州派遣監督人員觀察選舉情況，但這次的規模為歷來最大。有反對人士認為，這些舉措以及司法部的大規模計畫可能會對選民構成恐嚇。

2026年11月2日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在林肯紀念堂的倒影池發表中期選舉前演說。（Reuters）

司法部高級官員回應稱，這次派遣行動旨在確保相關地區遵守聯邦法律；在這些地區，選民以往在行使投票權時曾遇到障礙，且在競爭激烈的選舉中還可能面臨恐嚇。助理司法部長Harmeet K. Dhillon在一份聲明中說：「我感到非常自豪，我們正在部署司法部有史以來規模最大的監督行動，並以堅定且非歧視的方式，努力確保選舉的透明度。」

在阿拉斯加州，參議院選舉陷入混亂。《紐約時報》上週報道，民主黨候選人佩爾托拉（Mary Peltola）的競選團隊曾協助招募了第三名候選人，此人的姓名與佩爾托拉的共和黨對手蘇利文（Dan Sullivan）撞名。佩爾托拉已否認參與其中。