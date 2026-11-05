財富管理｜盧彩雲：AI及數碼創新將重塑行業　鞏固港全球樞紐地位

瑞銀日前舉辦創新科技行業CEO高峰會，瑞銀財富管理亞洲區主席、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，該高峰會始於十二年前，最初只是一個面向少數菁英人士的論壇，如今已發展成為匯聚全球2,000多位客戶、企業家和投資者的盛會。



盧彩雲預期，人工智能及數碼創新將持續重塑財富管理服務，加上香港與內地的聯繫等優勢，將支持香港維持其全球私人財富管理領先地位。（由受訪者提供）

預計本季亞太地區將呈現強勁成長勢頭

盧彩雲表示，今年的主題是「塑造無限可能時代」，旨在慶祝那些將曾經看似不可能的事物變為現實的技術和理念。今天的主講嘉賓是阿里巴巴聯合創始人兼董事長蔡崇信，他分享對人工智慧轉型、全端願景以及人工智慧未來的見解。此外，還有20多位來自全球的演講嘉賓，他們挑戰固有思維，並就物理和邊緣人工智慧、太空技術、網路安全、新能源、醫療科技和生物科技等最令人興奮的前沿技術領域提出獨到見解。

她又預計，本季亞太地區將呈現強勁的成長勢頭。全球財富管理業務在全球新增淨資產達551億美元，其中亞太地區新增180億美元，位居本季所有地區之首。亞太地區全球財富管理業務第三季稅前利潤也創歷史新高，達5.03億美元，總收入達11.07億美元。

今日為PWMA財富管理峰會

另外，作為私人財富管理公會（PWMA）行政委員會主席盧彩雲，今日於2026年度PWMA財富管理峰會上致辭時表示，香港已成為全球最大跨境財富管理中心，未來應進一步善用亞洲區內財富增長、跨境互聯互通及科技創新，鞏固全球財富管理樞紐地位。

盧彩雲預期，人工智能及數碼創新將持續重塑財富管理服務，有助業界提升效率及客戶互動。加上香港與內地的聯繫、深厚資本市場及日益完整的財富管理生態圈，將支持香港維持其全球私人財富管理領先地位。