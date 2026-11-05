港客首入金平均24萬！老虎證券︰上季入資人數創新高　或加碼投港

近期券商生意火熱，老虎國際集團首席財務官兼行政總裁曾慶飛，以及首席運營官王珊，今日（5日）於老虎證券品牌活動期間接受訪問，公布香港業務多項核心指標。港股首九個月交易額按年增長115%，美股交易用戶及美股期權交易分別上升81%及73%。



老虎證券品牌活動現正於尖沙咀舉行，一連8天的活動由本月1日舉行至8日。（李芍慜攝）

首九個月港股交易額增115%

老虎證券表示，截至9月30日，入資人數已超過去年全年總量，第三季度單季入資人數創歷史新高；客戶資產規模較去年同期翻倍，按季增長40%；香港用戶平均首次入金約3萬美元（折合23.55萬港元），為集團所有牌照中最高。交易表現方面，港股前九個月交易額按年增長115%，美股交易用戶增長81%，美股期權交易增長73%。

預告三項重大升級

曾慶飛表示，過去一年已將集團工程師產業鏈資源調至香港，支撐業務快速發展。香港員工數量於開業一年內已實現超過翻倍，原計劃兩年內翻倍的目標提前達成。集團持續投入合規風控，確保交易穩定性與信息及時性。

產品方面，曾慶飛預告三項重大升級。韓股行情已在APP上線，用戶可查看三星等韓股標的，韓股交易功能預計12月初正式上線，為第四季度最大交易品種擴充。美股方面，預計12月初與美國交易所對接，實現23小時交易時段，交易台接通已在部署中。美國期權交易時段也將延長至20小時以上。

客戶以香港本地為主 力爭最早安全實施T+1

合規方面，曾慶飛強調客戶主要來源於香港本地，服務本地客戶為首要定位。內地客戶開戶後按監管要求設置交易限制，全牌照下客戶總量仍保持快速增長。對於T+1結算制度，他表示內部已有前期準備，目標是成為香港最早安全實施T+1的券商之一。

圖左至右為老虎國際集團首席運營官王珊、首席財務官兼行政總裁曾慶飛。（李芍慜攝）

曾慶飛：有可能加碼投資香港

投資計劃方面，曾慶飛回顧去年開業時宣佈未來一、兩年投資香港1億美元，若維持當前增速，有可能加大投入，目前尚無具體追加數字，將根據業務發展動態調整。香港是集團重要市場，持續投入人力、本地團隊及產品建設。併購策略方面，他明確表示併購券商可能性較小。

今年多間券商在港加強推廣，王珊認為，香港特色就是競爭，有競爭也代表有機會，説明這個市場空間足夠大，否則不會競爭。