港股夜期加時！港交所︰收市延至凌晨4時15分　料明年3月起實施

港交所（0388）今日（2日）宣布，計劃於2027年3月起延長衍生產品收市後交易時段。有關安排須待監管機構批准及市場準備就緒後方可落實。



港交所將根據市場發展，考慮是否於2027年11月將收市時間進一步延長至凌晨5時15分。（資料圖片）

明年11月或進一步延長

港交所表示，新安排下，收市後交易時段的收市時間將由凌晨3時延長至凌晨4時15分，讓市場參與者可在香港日間交易時段以外，因應外圍市況靈活管理風險。為配合延長收市後交易時段，部分交易後服務時段及風險管理程序將作出相應調整。衍生產品市場其他現行交易及營運安排，包括日間交易時段及假期交易安排，將維持不變。

港交所將根據收市後交易時段延長後的市場發展，考慮是否於2027年11月將收市時間進一步延長至凌晨5時15分。

港交所正與金管局合作推行試點計劃，探索以數碼港元在銀行服務時間外作支付預繳按金的安排。（資料圖片）

與金管局探索以數碼港元作支付預繳按金

在計劃延長收市後交易時段的同時，港交所正與金管局合作推行試點計劃，探索以數碼港元（e-HKD）在銀行服務時間外作支付預繳按金的安排，為市場參與者在收市後交易時段提供更靈活的繳付選項。有關措施的實施安排將適時另行公布。

港交所指出，鼓勵市場參與者評估延長收市後交易時段對其系統、營運及供應商安排的潛在影響，並進行所需的資源規劃及準備，以配合新安排的推出。有關實施及準備工作的進一步詳情將適時公布。

自2013年推出收市後交易時段以來，港交所持續擴大產品涵蓋範圍，並逐步延長交易時間，以滿足投資者日益增加的需求。目前，大部分於香港交易所上市的股票指數、商品及貨幣衍生產品均可在收市後交易時段進行交易。