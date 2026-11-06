美股股災｜特朗普開腔！　歸究民主黨大勝　「你們只能怪自己！」

美股隔晚暴瀉，其中納指挫逾5%。觸發市況暴瀉因由之一是，美國中期選舉民主黨橫掃國會兩院，投資者擔憂，人工智能(AI)與數據中心將面臨更嚴格的監管，AI數據中心基建股全線洗倉，費城半導體指數單日大瀉12.25%。

股災爆發後，美國總統特朗普在社群平台連續發文，將美國股市重挫，歸咎於民主黨在週二期中選舉取得重大勝利。他稱︰「今天股市崩盤，原因是民主黨在週二大勝。看到這種情況真令人難過，但你們只能怪自己！」

美國總統特朗普在社群平台連續發文，將美國股市重挫，歸咎於民主黨在週二期中選舉取得重大勝利。﹙特朗普x帳號截圖﹚

隨後他又發文稱，受累選舉結果，美國股市經歷了歷史上最糟糕的交易日之一，稱原本花費大量努力才讓股市去到前所未見的高度，但結果卻如此，就連民眾的401(k)退休帳戶資產都跟著縮水。

特朗普特別強調：「記住，這不是共和黨造成的，而是民主黨造成的！」但他也呼籲不要害怕，宣稱美國很快就會以某種方式，變得比過去更大、更強。

AI數據中心基建股全線洗倉，包括存儲股，累費城半導體指數單日大瀉12.25%。（Reuters）

納指市值蒸發2.3萬億美元

據彭博報道，標普500指數隔夜大跌4.4%，創2025年4月關稅風波以來最大單日跌幅。納斯達克100指數跌6.4%，市值蒸發2.3萬億美元。備受關注的費城半導體指數重挫12%，英偉達、高通和Arm Holdings Plc跌幅居前。

其中，英偉達收市急瀉9.3%，為跌幅最大道指成份股，市值單日蒸發4470億美元。

道瓊工業平均指數則下跌2%。必需消費品、公用事業和醫療健保等防禦性板塊上漲。