太古地產首三季本港寫字樓出租率微升至92%　租金續跌逾一成

太古地產（1972）公布截至2026年9月30日止第三季度營運數據。在整體消費氣氛維持審慎的市場環境下，集團旗下香港主要商場維持全數出租，寫字樓整體出租率亦微升至92%，但核心辦公樓續租租金跌勢未止，首九個月租金調幅錄得12%至14%的負增長。此外，海內外多個高端住宅物業銷情強勁銷情。



截至今年9月底，太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉的出租率均維持在100%。（Getty)

商場滿租狀態 太古廣場銷售增長近一成半

零售業務方面，截至今年9月底，太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉的出租率均維持在100%。

首九個月零售銷售方面，太古廣場按年增長14.8%，創下歷史新高，主要受惠於高端商場定位及鐘錶、珠寶和高級時尚品牌的突出表現；東薈城名店倉按年升14%，太古城中心則僅增長2.3%。

內地零售物業同樣維持增長，旗下六個主要商場銷售額全線錄得按年上升，其中北京三里屯太古里及上海興業太古滙受旗艦首店效應與奢侈品牌擴展帶動，銷售額分別大升59.8%及52.6%；成都太古里及上海前灘太古里亦分別錄得11.3%及10.2%的雙位數升幅。

寫字樓出租率改善 惟續租租金調幅仍跌逾一成

辦公樓市場受新股上市及資本市場氣氛帶動，租務活躍度有所回升。截至9月底，太古地產香港整體辦公樓出租率由去年底的91%升至截至9月底的92%。當中太古廣場出租率為96%，期內獲內地發展商續租第三座約45,000平方呎樓面；太古坊出租率為89%，太古坊二座出租率由去年底的73%升至80%，並獲法國巴黎銀行續租約200,000平方呎，以及保誠香港續租並擴充至約83,000平方呎。

然而，在供應充裕及市場調整壓力下，寫字樓租金調幅持續受壓，太古廣場及太古坊首九個月租金調幅分別錄得12%及14%的跌幅。長遠規劃方面，集團計劃未來五年投資150億港元推動「One Taikoo」願景以深化太古坊發展，北京頤堤港及其二期項目亦已正式更名為「北京太古坊」。

太古坊首九個月租金調幅錄得14%的跌幅。（資料圖片）

海內外住宅推售 上海豪宅售逾九成可售面積

住宅物業方面，本港柴灣「海德園」第一期累計售出406伙，平均成交呎價17,553港元，項目已於7月交付；黃竹坑站「海盈山」第4A期則售出361伙，平均呎價26,538港元。

內地項目方面，上海「陸家嘴太古源源邸」可銷面積簽約逾九成，平均售價為每平方米178,407元人民幣，頂層特色單位成交價約1.7億元人民幣。

海外市場方面，泰國曼谷居舍品牌住宅「Upper House Residences」在展開預售半年內售出約100伙；美國邁阿密文華東方酒店式住宅項目現已動工，住宅部分預售逾六成，累計預售額約17億美元，平均呎價約2,600美元。