演唱會經濟｜港門票Q2飆80%　遊客來港趨體驗導向　常做這三件事

國際巨星The Weeknd於10月底來港連唱4場，在首場取樣90年代經典港樂《季候風》並發布新曲《Hong Kong》，引爆社交平台，勾起民眾對90年代香港黃金歲月回憶。同時，旅發局今年亦首推「萬聖月」活動，蘭桂坊人潮不斷，顯見香港正透過多元豐富的文化活動持續引客訪港，注入強勁經濟動能。



攜程（9961）與 Live Nation Asia 近日發布《The Concert Travel Effect in Asia》調查，65%受訪者認為專程出遊看演出別具意義，2026年上半年門票套票預訂量按年增逾六成。攜程集團副總裁兼首席營銷官孫波表示，香港憑藉國際藝人演出熱點及毗鄰內地優勢，持續吸引內地樂迷專程來港觀賞演出。

The Weeknd香港首演，改編王菲《季候風》為新曲《Hong Kong》。（香港01攝）

樂迷專程來港看演出 旅客消費由「購物」轉向「體驗」

談及來港訪客結構，孫波表示，內地旅客數字持續增長，日本、韓國等地的旅客亦呈上升趨勢。與此同時，旅客消費模式正由傳統的「購物導向」轉為「體驗導向」，其中演唱會及大型盛事、香港在地文化和美食體驗，成為吸引旅客來港的三大核心。

數據亦佐證了這一轉變。攜程平台數據顯示，香港演出門票的預訂量在第二季按年增長80%，而本地文化體驗產品同樣表現強勁。離島跳島遊、地質公園導賞團、賽馬特色體驗及漁村深度遊等產品，訂單均錄得按年三位數增長；觀光巴士訂單量更按年上升400%。

今年萬聖月，中環一帶萬聖節氣氛熾熱。（湯致遠攝）

至於內地旅客當天往返口岸、或影響留港消費的情況，孫波認為，相較過去「趕行程、打卡式」的旅遊習慣，以Z世代為代表的新一代消費力量，更傾向漫遊與深度遊。香港作為中西文化交匯之地，仍保有不少獨特的文化體驗，足以吸引旅客留港探索。

逾八成港人願買演唱會套票 BTS帶動曼谷機票增逾三倍

調查亦顯示，演唱會已成為港人出遊的重要動機：59%受訪者曾到外地看演唱會，逾八成對結合演出與旅遊的套票感興趣。攜程數據亦反映這股熱度：防彈少年團（BTS）巡演預售開售三天內，香港出發往曼谷的機票預訂量急升309%；香港同時是BLACKPINK新加坡及曼谷場次的重要海外購票市場。

在目的地選擇上，港人並非只偏愛日本，新加坡與韓國才是最受歡迎的地點。其中61%受訪者願意為歌手演出前往韓國，約兩成已付諸行動。

除了看演出，樂迷也希望有更多時間遊覽當地。調查顯示，理想行程是至少停留四天，以深入體驗當地文化；62%受訪者認為在社交平台分享旅程是旅行的重要一環。此外，37%受訪者願意額外付費，以提升旅遊體驗。