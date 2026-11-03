萬聖節港鐵商場迫爆　人流升15%　鄧智輝「好耐冇見夜晚咁多人」

今年萬聖節全港多區舉行慶祝活動，上周五至周日一連3日共錄得約60萬人次訪港旅客，按年大升34%，街上人流如鯽帶動本港零售。港鐵常務總監 – 物業及國際業務鄧智輝形容，今年萬聖節屬「空前咁盛大」，而集團旗下商場今年萬聖節活動亦非常成功，人流錄明顯上升，萬聖節當日人流量較去年同期上升逾15%。



萬聖節人流迫爆商場 「好耐冇見夜晚咁多人流」

鄧智輝更指，自己當日親身到訪港鐵旗下三個大型商場，包括將軍澳站PopCorn、大圍站圍方，以及黃竹坑站THE SOUTHSIDE，均見遊客、街坊及一家大小「迫到爆曬」。他強調，「好耐未見過喺夜晚可以有咁多個人流」。

港鐵常務總監 – 物業及國際業務鄧智輝。（李煥好攝）

商場生意未復疫前 惟每年均錄高單位數字增長

港鐵商場業務方面，鄧智輝表示，疫情後商場生意逐步回升，雖然尚未完全回復疫情前銷售額，每年已錄得較可觀的高單位數字增長。港鐵旗下16個商場，出租率亦接近100％，僅餘1至2個店舖招租，對此自己感到「欣慰」及「得來不易」。至於租金表現方面，鄧智輝形容，商場整體租金今年呈「平穩偏向上升的軌跡」，並且現時尚未處於加租的時空，港鐵商場租金屬「市場價」及「偏向友善」。而租戶組合方面，他指旗下商場租戶不乏內地及日韓泰等品牌，比例較為平均。

重視「體驗式消費」 實體零售商需增加競爭力

談及零售市道，鄧智輝指受惠於政府大力發展城市經濟，今年香港旅遊人數呈上升趨勢，因此整體經濟表現良好。惟須留意的是，由於消費模式轉變等影響，不少市民選擇網購或北上消費，故實體零售商需續增加競爭力。

他觀察到，「體驗式消費」對零售市道十分重要，因這是網購所未能做到的。因此為增加競爭力，港鐵商場將於未來「搞多啲活動」，並透露，市場推廣團隊明年將續因應不同節日策劃各式活動。與此同時，明年港鐵商場亦會考慮舉辦更多夜間活動，譬如夜間歌唱活動等，希望「做返夜間經濟」、「留啲市民喺條街度耐啲」，重現以前香港「不夜城」的景象。展望未來，港鐵商場將持續完善「寵物經濟」及「粵車南下」相關配套，續提升競爭力。

港鐵常務總監 – 物業及國際業務鄧智輝。（李煥好攝）

未來12個月推兩個小型項目 各涉逾千伙

港鐵新近完成屯門第16區站第二期物業發展項目之招標。鄧智輝透露，港鐵將於未來12個月推兩個規模較小的項目，各涉逾千伙，以迎合不同發展商的選擇。該兩地皮皆傾向純住宅發展，相信會包括北部都會區項目，至於具體選址則目前仍未確定。

他續指，推地前會先與業界做好諮詢工作，觀察市場走勢與需求，其次審視土地整合工作是否適合招標，並希望保留商業市場的彈性去安排招標。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。