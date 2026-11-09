黃仁勳認出軌　金融界大佬發聲「保駕」　阿克曼︰偉人都會犯錯

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳承認出軌，婚外情對象更被外界懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）。事件惹起全球熱議，金融界大佬齊「發聲」。



紅杉資本合夥人Shaun Maguire料黃仁勳錯誤行為沒有惡意。﹙Shaun Maguire X 帳號截圖﹚

紅杉資本合夥人︰估計他並沒有惡意

其中，紅杉資本合夥人Shaun Maguire於社交平台X發言表示，黃仁勳是這一代最偉大的企業家，雖然他做了一件極之愚蠢的事，並對美國不利，但估計他並沒有惡意。

Shaun Maguire又稱，兩個錯誤並不能構成正確，但他相信，在保持美國的AI領先地位上，黃仁勳是不可替代的。

對於Shaun Maguire的帖文，馬斯克則留言表示「I agree﹙我同意﹚」。

對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）X發文支持黃仁勳。﹙Bill Ackman X 帳號截圖﹚

阿克曼︰偉人也難免會犯錯

另外，對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）則稱，黃仁勳也只是人，而且是一位了不起的人，而就算是偉人，也難免會犯錯。

阿克曼又稱，他負責任地承擔了全部責任，我們都應支持他和他的家人。

他又呼籲繼續前進。

黃仁勳﹙右﹚承認出軌，婚外情對象更懷疑是中國間諜的女商人黃樂﹙左﹚。（NetThunder/LinkedIn）

致員工備忘錄全文

黃仁勳稍早前向員工承認對妻子不忠後，該公司董事會將調查他是否淪為外國間諜陰謀的目標。黃仁勳在致員工的備忘錄中表示，他對陷入婚外情「深感抱歉」。以下為黃仁勳備忘錄完整版：

主題：致我們的公司



我欠我的家庭和你們所有人一個道歉。

我曾對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我所做的事情沒有任何借口。我深感抱歉。

在我一生中，家人給予我愛和支持。他們理應得到我的坦誠和忠誠。我卻辜負了他們，也破壞了我們共同建立起來的生活。我對自己的所作所為以及由此造成的傷害承擔全部責任，也接受隨之而來的批評。

致我的妻子和家人：我愛你們。我知道一句道歉無法挽回我所做的一切。我希望我們的家庭能夠愈合，也希望隨著時間推移，我能夠重新贏得你們的信任。

致英偉達的同事們，包括那些與我共事了數十年的人，以及我們的董事會、合作夥伴和全球各地的股東：你們理應從我這里得到更好的表現。

領導英偉達是我畢生的榮幸。我的責任是為你們服務，不辜負你們的信任。我沒有盡到這份責任。我將全心投入英偉達，並努力重新贏得你們的信任。

關於新聞報道中提出的國家安全關切，英偉達董事會已啟動獨立調查。我支持這項調查並將全力配合。我熱愛我們的國家和我們的公司。我致力於保護英偉達並支持美國的國家安全。我為身為美國人而自豪和感恩。

我的家人不應為我的選擇承擔任何責任。責任我擔。請留給他們隱私。