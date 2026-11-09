黃仁勳出軌｜40年愛老婆形象一朝破滅　網民看出端倪：有成龍氣質

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳爆婚外情風波，相關消息曝光後引發外界熱議。一名網友在Threads發文表示，當男人遇到一名主動接近自己、又深深愛著他的年輕女性時，似乎很難抵擋誘惑，就連黃仁勳也不例外。



貼文引起不少網友共鳴，吸引約2.1萬人按讚，許多人對消息感到錯愕，也有人感嘆，原本以為黃仁勳是少見的深情愛妻代表，沒想到也傳出婚姻風波。

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由於黃仁勳婚外情事件相當震撼，不少網友留言表示：

「我以前就覺得奇怪，怎麼會一個有成龍氣質的人居然這麼純情愛妻，原來我的直覺還是對的」

「他一直說要賣中國晶片就覺得怪怪的了，結果真的怪怪的」

「男人有錢就會作怪這句話含金量還在上升中……」

「有錢人真的就沒有一個沒外遇過的」

「歷史總是一再重演」



但也有人認為：

「一般來說這種層級的消息，在沒有高層刻意操作下，是不會用這種方式流放出來的」

「這女的也不年輕了」

「永遠無法理解結婚還要外遇的人，太困惑了」

「我只心疼他太太，果然可以一起患難而無法一直享福」

「希望是假的，我還是希望世界上真的有發達了也沒變的好男人」



黃仁勳過去曾公開分享與妻子Lori的相識過程，兩人年輕時在大學相遇，當時17歲的黃仁勳對19歲的Lori一見鍾情，還曾以一起寫作業為由，增加兩人相處的機會。交往5年後，兩人步入婚姻。黃仁勳也曾向妻子許下承諾，希望在30歲前成為行政總裁，後來創辦英偉達，實現當年的目標。2013年回到母校演講時，他更感性提到，自己在大學遇見了人生中最重要的人，就是妻子。

根據《紐約時報》報導，黃仁勳於美國時間11月8日向員工發出內部信，坦承婚外情並表達歉意，但信中並未提及女方姓名。報導指出，相關女子為黃樂（Alice Huang），中國大陸籍，曾擔任Megaspeed高階主管。英偉達董事會同日宣布展開內部調查，並表示目前沒有理由相信國家安全或公司機密受到損害，黃仁勳在調查期間仍將繼續擔任行政總裁。

除了英偉達董事會啟動調查，美國眾議院3個委員會的共和黨籍主席也要求黃仁勳出席閉門簡報，司法部則已接手聯邦政府對Megaspeed的調查。不過，目前黃仁勳承認的是婚外情，至於女方涉嫌為中國大陸從事間諜活動的相關指控，仍有待調查釐清。

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