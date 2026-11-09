黃仁勳出軌｜黃仁勳涉諜情報早達白宮　台主播揭「核彈級」內幕

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳婚外情涉中國間諜的風暴持續發酵，美國情報界一年多前已掌握監控情報並層層上報，事件卻遲至上週末才公開引爆，華府拖延正遭政界及媒體質疑。



據《紐約時報》（The New York Times）周日報道，美方逾一年前已電子監控中國公民黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang），確認她向北京輸送情報，並與黃仁勳關係親密；今年春天，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）監督起草機密備忘錄警示白宮。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）約一年前獲匯報後始終按兵不動，周日仍稱不後悔，認為黃仁勳應留任。

黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（NetThunder/LinkedIn）

上月民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）已批評黃仁勳及英偉達董事會須向國會交代。台灣資深主播鄒倩琳在社交平台直指，情報至少一年前已在華府流傳，如今突然引爆，恐是轉移特朗普中期選舉敗選焦點的煙幕彈，如同已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案報告後傳出美軍出兵伊朗。

美國商務部去年已調查黃樂任職的新加坡公司Megaspeed涉協助中國走私晶片，該公司自2024年6月起購入逾48億美元（約374.4億港元）晶片；鄒倩琳並指其帳上現金僅570萬美元（約4,446萬港元），採購規模與財力極不相稱。輿論追問：若國安風險屬實，華府為何遲遲不動？