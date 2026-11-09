Nvidia｜黃仁勳認出軌　拖累英偉達美股早段挫近7%

英偉達﹙Nvidia﹚執行長黃仁勳向員工承認對妻子不忠後，該公司董事會將調查他是否淪為外國間諜陰謀的目標。



受消息拖累，該股美股周開市一度挫逾8%，現挫6.7%，報174.04美元。資料顯示，黃仁勳目前持有約8.7億股英偉達股份，佔公司約3.58%股權。



黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）「朋友圈」相片，事發後，黃樂已關閉朋友圈顯示。（X@_FORAB）

黃仁勳︰將全力配合調查

據彭博報道，英偉達周日發布的聲明，董事會將組建一個獨立董事委員會並與外部律師合作，來監督事件的調查。黃仁勳在致員工的備忘錄中表示，他對陷入婚外情「深感抱歉」。

「我曾對妻子不忠，」 他說，「我的行為傷害了她和我們的孩子。我的所作所為沒有任何借口。」

現年63歲的黃仁勳表示，他將全力配合調查。在調查結果公佈之前，黃仁勳將繼續擔任這家晶片製造商的執行長。

這一驚人坦白是之前，一系列媒體報導稱黃仁勳被前Megaspeed International高管Alice Huang﹙黃樂﹚盯上，而此人是美國政府懷疑中國情報機構招募的人員。黃仁勳此前一直否認和該女子關係異常，說兩人的來往純屬正常關係。

英偉達稱，沒有理由相信國家安全或英偉達的機密受到威脅。（Reuters）

英偉達否認國安或機密 受到威脅

英偉達在聲明中表示，董事會的調查將針對有關這位晶片巨頭「成了外國情報機構工作目標」的報導展開。「雖然董事會沒有理由相信國家安全或英偉達的機密受到威脅，但董事會的調查將審查所有相關的信息。」

紐約時報稱美國認為一位與黃仁勳關係密切的女子是中國間諜。

英偉達將於本月晚些時候公佈財報，投資者押注它將繼續成為人工智能基礎設施飛速發展的主要受益者。