黃仁勳出軌｜官媒：｢中國間諜｣風聲驟起　背後是否有人攪動對立？

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）捲入間諜風波，美媒《紐約時報》等報道指，黃仁勳被為中國從事間諜活動的女子黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）滲透。黃仁勳其後承認有婚外情，引起轟動。英偉達宣布，董事會將啟動獨立調查。



官媒《環球時報》9日（周一）發表評論文章稱，一些分析懷疑，《紐約時報》卡在美國中期選舉前後爆料，背後是有人在故意放風。當下中美出現來之不易的緩和勢頭，雙方都有管控分歧、穩定雙邊關係的訴求，為什麼偏偏這個時候，「中國間諜」風聲驟起，這背後是否有人在推動議程、攪動對立？



2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

評論文章稱，《紐約時報》一篇捕風捉影的報道宣稱，黃仁勳出軌的對象，是一名「中國情報人員」。富商、出軌、中國女間諜，這些元素混雜在一起，讓美國媒體為之瘋狂，並且紛紛把矛頭指向了中國，幾乎是把「黃仁勳承認出軌」直接等同於「黃仁勳承認被中國滲透」，儘管他根本沒有明確其婚外情對象的身份。

文章稱，僅僅是幾張有東方面孔的照片、英偉達此前推動放寬對華貿易限制的行動，在其中加入了所謂「知情人士」的話和媒體的「懷疑」，就足以將事情添油加醋為「中國女間諜滲透美國芯片公司」。向來自詡「客觀」的美國媒體正是這樣生產故事的。中國外交部此前已嚴正駁斥，表示有關報道捕風捉影，純屬對中國的污蔑抹黑。新加坡內政部迅速發表聲明，澄清美國媒體報道稱新加坡官員對該女子「表示擔憂」，並「調查過她與中國的關係」的說法失實。

《環球時報》：背後是否有人在推動議程、攪動對立？

一些分析懷疑，《紐約時報》卡在美國中期選舉前後爆料，背後是有人在故意放風。當下中美出現來之不易的緩和勢頭，雙方都有管控分歧、穩定雙邊關係的訴求，為什麼偏偏這個時候，「中國間諜」風聲驟起，這背後是否有人在推動議程、攪動對立？類似的情況在過去反覆發生：每當中美關係開始好轉，往往就有人在背後放冷槍。這次的「巧合」，與過去的許多「巧合」存在相似之處。

文章提及2023年在美國鬧得沸沸揚揚的「中國間諜氣球」爭議。當時僅僅是一個氣球飛過，就讓美國輿論、政客如臨大敵，「中國威脅」仿佛真的來到了頭頂上，甚至時任國務卿布林肯還裝模作樣地宣佈「取消訪華」。結果發現只是一場鬧劇，美媒是「搞錯了」，但中美關係因此受到的真實傷害，至今美方無人為此道歉或承擔責任。

文章最後表示，黃仁勳的事情，說到底是他自己、是美國自己的家務事。即便英偉達董事會啟動獨立調查，調查也應當聚焦事實本身，拿出扎實證據，而不是順著媒體預設的「反華劇本」先行定性。全球科技產業鏈高度交織，如果任由這種「有罪推定」的邏輯蔓延，正常的科技經貿往來將持續會不斷被輿論暗箭消耗，對中美兩國和全球產業鏈都會形成拖累。