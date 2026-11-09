黃仁勳出軌｜1.2萬億身家恐對半分　妻若離婚秒登全球第4女富豪！

【黃仁勳/洛麗/Lori/Nvidia英偉達/Alice huang】英偉達（NVDA）行政總裁黃仁勳向全體員工發出內部信承認婚姻不忠，「愛妻」形象蒙上陰影。事件牽涉曾任新加坡伺服器租賃商Megaspeed高層的華裔女子黃樂（Alice Huang）及外國情報滲透疑雲，令英偉達盤前一度挫逾5%。



根據福布斯實時排行榜的數據，截至今日（9日），黃仁勳名下有約1,622億美元（約1.26萬億港元）的淨資產，財富主要來自其持有的3.58%英偉達股權。因此除了個人道德聲譽重挫，若妻子Lori Huang訴訟離婚，在加州「共同財產制」下最高或面臨50:50「對半分」，規模勢將改寫貝索斯與比爾蓋茨的「分家產」紀錄。



黃仁勳（左）與妻子Lori Huang（右）結婚逾40年。（Nvidia官網）

妻子或分得811億美元

據外媒報道，加州民法典採取「共同財產制」，法律預設婚姻存續期間所賺取的所有薪酬、股權收益及資本增值，均屬夫妻共同財產，離婚時法定分割比例為對半均分。而兩人於1980年代初相識、1983年結婚，英偉達創立於1993年。

這意味著英偉達從車庫草創、瀕臨破產到成為全球AI晶片霸主的全部市值擴張，完全落在合法婚姻存續期內，難以被法律抗辯為「婚前個人獨立財產」。以黃仁勳目前約1,622億美元身家計算，若無預先約定的法律約束，Lori理論上可獲分高達約811億美元資產，根據福布斯實時排行榜的數據，若Lori全數分得811億美元，其身家將超越淨資產503億美元的Jacqueline Mars，直接躍居全球第四大女富豪。

持股恐被削 投票權恐跌破1.8%

另外一個市場關注的點，是黃仁勳持有的3.58%英偉達股權，即約8.7億股股份可能會遭到強制拆分或拋售。

英偉達目前市值約4.51萬億美元，黃仁勳持有3.58%股份，現值為逾 1,600 億美元。但英偉達並未設立具備超級投票權的雙重股權架構，黃仁勳並未擁有絕對控股權一旦股權對半拆分且Lori未簽署投票權代理協議，黃仁勳的直接投票權將被稀釋至不足1.8%。