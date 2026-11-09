黃仁勳出軌遭董事會調查　華爾街對英偉達的圍獵也開始收網

2026年11月8日，英偉達（Nvidia）創始人兼首席執行官黃仁勳向全體員工發出一封內部致歉信，承認自己對妻子不忠，同日，英偉達董事會發布聲明，宣布聘請外部律所對近期曝光的黃仁勳婚外情事件啟動獨立調查。



華爾街與華盛頓頂級精英們對英偉達控制權的圍獵，至此進入收網階段。

閒言少敘，對於這一衝擊性事件，羽扇觀金工作室將通過交叉比對英偉達股權結構、董事會人事更迭以及華盛頓派系網絡，獨家為您揭開這場圍繞4萬億美元算力底座的控制權圍獵佈局。

2025年11月19日，美國華盛頓特區，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳參加美國-沙特投資論壇。（Reuters）

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要看清這次事件的實質，首先必須拆解英偉達在美股科技七巨頭中最脆弱的控制權架構。

在矽谷巨頭抵禦外部奪權的制度工具箱裏，最核心的防線是包含超級投票權的雙重股權結構。以Meta為例，朱克伯格（Mark Zuckerberg）通過持有的B類股票牢牢鎖死超過50%的表決權，哪怕國會聽證會輪番施壓、機構股東集體投出反對票，只要不觸發刑事定罪，外部資本在公司法層面根本無法撼動創始人的控制權。

微軟與亞馬遜雖然採用同股同權的單一股權結構，但早已完成職業經理人化與國家安全嵌入。這兩家巨頭長期承接五角大樓與中央情報局的核心雲基礎設施合同，董事會及高管團隊與華盛頓防務圈深度咬合，其自身便是美國國家安全機器的組成部分。

唯獨英偉達是一個特殊的異類。

這家公司在1999年上市時並未設置AB股架構，全盤實行一票一權的普通股制度。根據2026年春季披露的股東結構，黃仁勳個人的持股比例僅為3.58%，整個董事局與高管團隊的合計持股也不過3.94%。

與之形成鮮明對比的是，先鋒領航與貝萊德兩大資產管理巨頭分別持有英偉達約9.32%（按2025年底合併口徑）與7.43%的股份。這兩家機構雖然在日常經營中遵循被動指數基金的投票慣例，不主動發起代理權爭奪，但當外部危機觸發公司治理動議時，它們的盡責管理團隊便掌握着決定創始人去留的最終裁決票。

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。

在過去三年算力狂飆的周期裏，黃仁勳之所以能以3.58%的微弱股權維持絕對權威，仰仗的是極度扁平化的管理架構。英偉達內部不設首席運營官，也沒有公開的接班人計劃，數十位業務高管直接向黃仁勳一人匯報。

這種把公司市值與個人威望死死綁在一起的「關鍵人物籌碼」，乍看起來是抵禦華爾街干預的盾牌，但在有心人眼中，卻是沒有任何合法機制保護的鮮美獵物。

過去十天，這場圍獵的收網堪稱極具章法。

第一波試探發生在10月29日，《紐約時報》跑白宮口線的首席記者喬納森．斯旺等人率先發文，點出關鍵人物。

此時距離美國中期選舉僅剩五天，報道的重心明顯放在行政部門的派系傾軋與選戰攻防上，黃仁勳在文中還只是順帶被點到的接觸對象。

黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（NetThunder/LinkedIn）

真正的轉折點出現在11月6日，即民主黨拿下參眾兩院控制權之後。

這一天，《紐約時報》的續報將常年深耕中情局與五角大樓口線的資深國安記者朱利安．巴恩斯推上了第一署名位置。報道直接援引美國情報界的內部備忘錄，對黃仁勳定性陡變。

為了給這一嚴厲指控做專業背書，報道專門引述了國家安全智庫詹姆斯敦基金會主席彼得．馬蒂斯的定調。

此處請認真記憶！在出任該智庫主席前，馬蒂斯剛卸任前Google首席執行官施密特創立的「特別競爭研究項目」情報總監。

就在巴恩斯拋出這份反情報檔案間隔幾小時後，《金融時報》駐華盛頓首席記者德米特里．塞瓦斯托普洛精準補上了另一塊拼圖，美國官員認定黃仁勳存在婚外情。

這一套分進合擊的放料設計，精準引爆輿論。

過去三年裏，為了保住中國台灣供應鏈與大陸市場份額，黃仁勳屢次改良特供版晶片，並在2025年12月與特朗普政府達成以25%銷售額分成換取H200晶片對華出口的交易。在商業邏輯下，這原本屬於跨國企業的正常遊說；但在11月6日的交叉報道落地後，他過往所有的商業遊說在一夜之間被妖魔化。

更棘手的是法律與受託責任層面的鎖死，相關敘事的定性，使私德瑕疵瞬間轉化為可以上升到出口管制合規與董事會信義義務的重大危機。

這正是黃仁勳在11月8日匆忙向全員承認「對妻子不忠」、而董事會同步強調「未發現國家安全或公司機密受損」的原因。他必須拼命把事件定性死死按在個人私德的範疇內，因為一旦承認商業決策受到外部影響，等待他的將是聯邦刑事調查與機構股東的立刻罷免。

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當黃仁勳被迫退守，將裁決權交給董事會啟動的「獨立調查」時，他實際上已經步入了華爾街與華盛頓建制派提前半年佈置好的局。

翻開英偉達2022年至2026年的信披檔案，這家公司的董事會早已在悄無聲息中完成了一場大換血。

市值飛升之前的13人董事會裏，原本有一批與黃仁勳共事多年的矽谷老友。但在2024年股東大會上，擔任了5年首席獨立董事的馬克．佩裏與執掌審計委員會的邁克爾．麥卡弗裏雙雙離任，到了2025年底至2026年1月，又有三位董事因辭職或去世相繼離開。

經過這輪密集更迭，如今掌握英偉達董事會關鍵實權的，是首席獨立董事兼提名委員會主席斯蒂芬．尼爾。這位77歲的資深律師曾任矽谷大所科律的首席執行官，職業生涯最擅長的業務，正是代理上市公司董事會特別委員會處理高管危機與合規切割。

斯蒂芬．尼爾（Stephen C. Neal）（Nvidia）

比老董事離場更耐人尋味的，是一位新董事的精準空降。

2026年5月，英偉達董事會突然繞過股東大會投票，直接任命68歲的蘇珊娜．諾拉．約翰遜為新任董事，並安排她進入負責合規監督與內部調查的審計委員會。

董事會對這次任命的時間卡位極為考究，5月7日宣佈任命，5月12日發布年報，6月24日召開年度股東大會，而諾拉．約翰遜的正式履職生效日被特意定在了股東大會結束後的7月13日。

按照美國證監會S-K條例第407條的規定，這種繞開當年股東大會的期中任命，使得公司無需在2026年披露究竟是誰向董事會推薦了她，一切要等到2027年委託書才會揭曉。

那麼，這位在危機爆發前四個月精準坐進英偉達審計委員會的諾拉．約翰遜，究竟代表着哪股力量？

她的最核心身份是華爾街與民主黨建制派的樞紐人物，諾拉．約翰遜曾任高盛集團副董事長，目前擔任華盛頓民主黨核心智庫布魯金斯學會的董事會聯席主席，同時也是民主黨核心經濟智囊團「漢密爾頓項目」的顧問委員會成員。

蘇珊娜．諾拉．約翰遜（Suzanne Nora Johnson）（Brookings Institution）

就在諾拉．約翰遜7月中旬正式進入英偉達審計委員會僅僅11天后，手握英偉達最大機構投票權的先鋒領航於7月24日宣佈，選出前拉扎德投資銀行董事長肯尼思．雅各布斯為下一任集團董事長。而在布魯金斯學會的董事局裏，與聯席主席諾拉．約翰遜搭檔擔任學會副主席的，恰恰就是這位即將執掌先鋒領航的肯尼思．雅各布斯。

諾拉．約翰遜的第二重身份，則直接連通着美國情報界的技術收編網絡。

公開履歷顯示，諾拉．約翰遜是「美國前沿基金」的董事會成員。

這家成立於2022年的國家級戰略科技基金，正是由前文提到的埃里克．施密特圈子大力推動設立的，而擔任該基金首席執行官、與諾拉．約翰遜在董事會共事的，是美國情報風投界的傳奇人物吉爾曼．路易。

吉爾曼．路易何許人也？他不僅是現任美國總統情報顧問委員會成員，更在1999年至2006年期間，作為首任首席執行官一手創建了中央情報局旗下的風投機構In-Q-Tel，曾替美國情報系統早期孵化了谷歌地球的前身Keyhole與大數據巨頭Palantir。

吉爾曼·路易（Gilman Louie）（Federation of American Scientists）

把上述時間線與人事網絡嚴絲合縫地拼合在一起，整場圍獵的制度邏輯便不再有任何懸念。

長期以來，華盛頓國安系統與華爾街建制派對英偉達一直存有一塊心病，作為決定大國國運的算力底座，這家市值數萬億美元的帝國居然沒有嵌入華盛頓的制度化管理，反而由一位持股不到4%、習慣在台北夜市談生意、甚至敢通過向白宮遊說繳納25%過路費來放開出口管制的創始人獨攬大權。

要消除這種「失控感」，美國精英層並不需要動用伯尼．桑德斯在2026年6月提出的《美國AI主權財富基金法案》去強行徵收50%的股權。

他們有更純熟的資本、輿論與情報手術刀。

在這場華盛頓與華爾街默契配合的圍獵中，真正負責在幕後收網並接管治理權的，是早已提前卡位的布魯金斯學會、高盛與In-Q-Tel國安風投網絡。

如果順着美國公司治理與國安審查的制度軌道推演後續發展，這場由首席獨立董事尼爾與審計委員會（諾拉．約翰遜等人）主導的獨立調查，大概率恐怕不會給出「黃仁勳主動損害國家安全」的極端結論，因為那將引發英偉達股價崩盤，直接傷及先鋒領航與貝萊德自身的指數基金淨值。

最符合各方建制利益的終局劇本，是達成一項「有條件的體制化收編」：

第一，調查報告將認定黃仁勳未泄密，但指出英偉達在公司治理上存在重大制度缺陷。以此為契機，董事會將名正言順地設立一個常設的「國家安全與合規委員會」，由諾拉．約翰遜及新引入的華盛頓前國安高官執掌，徹底剝奪黃仁勳在海外市場遊說與算力分配上的自主權。



第二，藉助此次危機暴露的接班人真空，以先鋒領航（即將由布魯金斯副主席雅各布斯掌舵）為首的機構投資者將在2027年股東大會前向董事會施壓，要求拆分黃仁勳一人兼任的董事長與首席執行官職務，並空降一位具備深厚華盛頓與華爾街背景的聯席首席執行官或首席運營官，正式開啟「去創始人化」的權力交接。



第三，等到2027年1月3日民主黨正式接管參眾兩院各委員會，這起案件將被進一步轉化為敲打特朗普政府的政治籌碼，通過追查特朗普在2025年底聽取情報簡報後為何按兵不動、甚至放行H200晶片出口，將整條構罪鏈徹底釘死。



從1999年上市算起，黃仁勳用了二十七年時間，將一家設計遊戲顯卡的矽谷小廠推上了全球算力霸主的寶座。

以他為代表的這批美國華人科技新貴，在政治與權力的牌桌上往往流露出一種格外的「天真純樸」。他們篤信技術實力與商業合同高於一切，真誠地相信自己就是矽谷車庫創業傳奇的榜樣，以為只要把產品做到極致、按規矩交夠稅款和分成，就能在「自由市場經濟」的天堂中全身而退。

殊不知，這種毫無政治防備的純真，恰恰是最大的危險。

當一家公司的體量膨脹到數萬億美元、且掌握着重塑全球秩序的算力底座時，既沒有超級投票權防線、也沒有嵌入華盛頓建制網絡的財富，在老練的金融資本與情報機器眼中，無異於小兒抱金行於鬧市。

11月8日那封承認私德有虧的內部信，不過將是這場接管儀式的第一道簽字手續。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】