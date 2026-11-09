美股｜道指收市升1104點　納指漲2.74%　Nvidia跌4.27%

美股周一（11月9日）造好，三大指數同升逾 2%。其中，道指最多曾漲1,288點或2.51%，至收市仍升1,104點。科技股造好，納指曾升774點或3.15%，至收市仍升2.74%。不過，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）的婚外情及間諜風波，令公司股價最多曾跌8.78%，至收市縮窄至跌4.27%，為跌幅最大道指成份股。



另外，由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 表示，「極不可能」對伊朗重啟軍事打擊，國際油價下跌，其中布蘭特原油期貨跌5.85%。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月10日

【04:19】Tesla漲逾半成 AMD升逾13%

道指收市報52,389.75點，升1,104.02點或2.15%；納指收報25,253.14點，升673.71點或2.74%；標普500指數收報7,549.94點，漲173.08點或2.35%。

其他重磅科技股方面，Tesla升5.54%、Amazon升2.94%、微軟（Microsoft）漲2.75%，蘋果公司（Apple）亦漲2.43%。

晶片股上揚，美光科技（Micron Technology）升6.28%、SanDisk升6.16%、AMD升13.26%，SK海力士ADR漲5.53%。

【04:04】中概股指數收跌1.32%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.32%。其中，阿里巴巴ADR跌3.76%。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

【03:52】布油跌5.85% 美元指數下跌

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報86.85美元，跌3.98美元或4.38%；倫敦布蘭特期油每桶收報92.57美元，跌5.75美元或5.85%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.65，跌0.63%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.77，較前一個交易日約跌0.45%。

【03:51】現貨金價升逾1.6% Bitcoin報7.4萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,139.23美元，升68.92美元或1.69%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報74,743.48美元，24小時內跌逾1.2%。

【03:50】恒指夜期收報24,506點 高水57點

恒指夜市期指收報24,506點，跌2點，較恒指收市24,448點，高水56點，成交13,962張。

油價：圖為2022年7月5日，伊拉克南部城市巴士拉（Basra）的油田鑽井平台。（Reuters）

本港時間11月9日

【22:55】Amazon升逾半成

道指最新報52,018點，升733點或1.43%；納指最新報25,090點，漲511點或2.08%；標普500指數現報7,501點，升124點或1.69%。

重磅科技股方面，Amazon升5.30%，暫為升幅最大道指成份股；Alphabet升3.04%、微軟（Microsoft）漲1.90%、蘋果公司（Apple）亦升1.81%。

【22:50】油價約跌4% Bitcoin現約7.5萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶87.52美元，跌3.31美元或3.64%。布蘭特原油期貨最新每桶報93.97美元，跌4.35美元或4.42%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新74,905.10美元，24小時內跌逾1.3%。