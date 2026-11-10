黃仁勳出軌｜股東集體訴訟　教主去留淪賭盤　2031年前離職機率高

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／Alice huang】英偉達（NVDA）創辦人兼行政總裁黃仁勳日前罕有向全體員工發內部信，公開承認與一名中國籍女商人有婚外情。外電引述美國情報官員指出，該名女子為曾任新加坡雲端算力公司Megaspeed高層的中國籍女商人黃樂（Alice Huang），其疑似為中國國家安全部招募的「女間諜」。英偉達董事會隨即介入，就事件是否涉及外國情報行動展開獨立調查。



路透報道，黃仁勳遭股東集體訴訟，涉嫌在婚外情一事上未向股東披露該事件已引發國家安全擔憂，並可能對英偉達的聲譽和業務前景構成威脅。受醜聞拖累，英偉達周一（9日）收市瀉近4.3%，盤後則微彈約1%。不過，外電引述預測市場最新數據顯示，投機者普遍押注黃仁勳短期內被迫辭職或下台的機會依然偏低。



黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）「微信朋友圈」相片，事發後，黃樂已關閉朋友圈顯示。（X@_FORAB）

預測市場押注「帥位」穩如泰山 2027年前離職率不足兩成

黃仁勳於周日（8日）向員工坦承有婚外情，並主動透露董事會正調查他是否遭外國情報機構鎖定。英偉達官方聲明隨後表態力撐，強調董事會對黃仁勳「保有充分信心」，現階段「沒有理由相信國家安全或英偉達核心機密受到損害」，並確認黃仁勳在調查期間將繼續留任並領導公司日常營運。

儘管政商界震動，華爾街與預測市場的反應相對冷靜，普遍預期事件短期內不致掀起管理層地震。根據外電預測市場平台Kalshi數據顯示，投機者押注黃仁勳在2027年前離職的機率僅約17%，至2028年升至30%，2029年為35%，直至2031年前離職的機率才達到75%。另一主流預測平台Polymarket亦反映相同趨勢，市場估算黃仁勳在2027年3月底前辭職或遭撤換的機率僅有四分之一，這反映市場主流資金認為董事會短期內動搖其帥位的可能性極低。

英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）日前向全體員工發內部信，承認有婚外情。（Reuters）

「黃仁勳就是英偉達」 分析師憂缺乏接班人

市場更深層的長遠憂慮，在於英偉達多年難以擺脫的「關鍵人物風險」。英偉達內部長期維持扁平架構，黃仁勳直接掌控約60名高層，且幾乎所有重大戰略均由他拍板。華爾街大行Bernstein資深分析師Stacy Rasgon在接受美國財經頻道CNBC訪問時直言：「黃仁勳就是英偉達，英偉達就是黃仁勳。」

但相較於Meta創辦人朱克伯格或特斯拉馬斯克等科技巨頭，黃仁勳在股權上的控制力相對有限，目前僅持有約3%股份，且並非正式董事會主席，這意味一旦調查結果顯著惡化，董事會在法律架構上完全具備撤換管理層的實權。

研究機構Melius Research在發布的報告中指出，英偉達的核心問題在於「完全沒有明確的接班人」，市場原先預期黃仁勳至少還會留任十年，雖然首席技術官Michael Kagan及首席科學家Bill Dally等資深技術班底可支撐日常技術營運，但黃仁勳獨一無二的個人魅力，才是維繫全球市場對AI交易信心的支柱。