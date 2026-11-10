黃仁勳出軌｜半年前警告Nvidia有「中國問題」　神秘機構舵手曝光

科技巨頭英偉達（Nvidia，又譯︰輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日承認有婚外情，對象懷疑是中國女子、新加坡公司Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang），而據美媒指，美國情報機構質疑黃樂是中國間諜。



消息來得突然，但早在5月中旬，一家名不見經傳的做空機構發表長達40頁的報告，警告稱英偉達有「中國問題」。然而當時幾乎沒有投資者理會，英偉達股價當天反而上漲逾2%，創下當月最大單日漲幅之一，惟該公司股價至今累瀉約兩成。



早在今年5月，一家名不見經傳的做空機構發表長達40頁的報告，警告稱英偉達有「中國問題」。（Reuters）

半年前已出報告 提「中國問題」

據彭博報道，這家做空機構名為Culper Research，名字取自於喬治·華盛頓在美國獨立戰爭時期的間諜組織庫爾珀組(Culper Ring)。

6個月之後，該機構創始人Christian Lamarco終於因為當初這份長達40頁的英偉達報告而獲得了一些關注。該報告除了引用Culper自己的研究外，還引用了彭博和《紐約時報》的報導，Lamarco稱英偉達執行長黃仁勳與Megaspeed International高管Alice Huang的關係「過於親密」。

Culper的英偉達做空交易被披露後不久，科技巨頭輝達股價創下歷史新高，而且整個市場對人工智能的熱情依然高漲。「這並非做空AI，」Culper當時寫道。「我們做空英偉達只有一個原因：該公司有很大的中國問題。」

自Culper披露其做空行動以來，英偉達股價已下跌約20%，而標普500指數同期上漲約2%。在執行長承認婚外情後，周一輝達董事會宣布展開調查；受此消息影響，英偉達股價一度下跌8.8%。在調查之前，已有一系列關於黃仁勳是Megaspeed高管Alice Huang的目標的報導，美國政府懷疑後者被中國情報機構招募。

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。﹙資料圖片﹚

為人低調 機構名源自間諜組織

據彭博報道指出，Lamarco為人低調。據他的領英資料顯示，他曾在一家規模100億美元的共同基金工作過一個暑假，之後在一家多空對沖基金擔任了兩年分析師，但並未指明具體是哪些公司。一份校友簡報顯示他曾在格羅夫城市學院學習，該學院位於匹茲堡以北約60英里處。

該機構的名字源於庫爾珀組，這是1700年代末美國獨立戰爭期間的一個間諜組織，目的是在當時被英軍佔領的紐約市收集和散布有關軍隊調動的情報。