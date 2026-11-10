黃仁勳出軌早有防備？據報一年前秘聘知名拆彈公關　驚人背景曝光

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／Alice huang】Nvidia英偉達（NVDA）行政總裁黃仁勳承認婚外情後，事件持續發酵。《WIRED》引述消息人士報道，一間以處理名人桃色風波及私人爭議見稱的公關公司Heller，至少自去年10月起已協助處理黃仁勳的幕後傳訊工作，意味相關公關部署早於醜聞公開前約一年已展開，反映公司對黃仁勳相關傳訊風險早有防備。



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最初負責私人事務

報道指出，Heller最初被視為處理黃仁勳私人事務，包括家族慈善工作，顧問經常與黃仁勳及其女兒、Nvidia產品市場推廣總監黃敏珊聯絡。

《紐約時報》去年10月報道黃仁勳與新加坡晶片買家Megaspeed的商業往來及他與該公司前高層黃樂的關係，並指美國商務部正調查Megaspeed是否透過子公司協助中國企業規避出口管制。

《WIRED》引述消息稱，報道令英偉達高層氣氛緊張，黃仁勳亦感不滿；同月底，內部傳訊團隊獲指示，凡涉及黃仁勳的傳媒查詢，不論私人或商業事務，均須讓Heller參與處理。

創辦人曾處理多宗名人爭議

Heller創辦人赫勒（Risa Heller）以協助知名人士應對桃色醜聞及其他私人爭議見稱。據《紐約雜誌》2023年的報道，她過往的客戶及曾向她尋求意見的人士，包括前美國國會議員Anthony Weiner、名廚Mario Batali，以及作家Jeffrey Toobin，亦曾擔任美國總統特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）家族企業Kushner Companies的發言人與公關顧問。不過，Heller亦承接企業傳訊工作，以及與個人爭議無關的項目。

黃仁勳周日（8日）向員工承認出軌，並向家人及同事道歉。Nvidia董事會已宣布展開獨立調查，同時表示，現時沒有理由相信國家安全或公司機密受到損害。市場關注事件對英偉達企業管治及投資者信心的潛在影響。

2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（中天新聞 / 路透社）

神秘機構半年前警告Nvidia有「中國問題」

事實上，黃仁勳出軌，早有機構提出「暗示」。早在5月中旬，一家名不見經傳的做空機構發表長達40頁的報告，警告稱Nvidia有「中國問題」。然而當時幾乎沒有投資者理會，Nvidia股價當天反而上漲逾2%，創下當月最大單日漲幅之一，惟該公司股價至今累瀉約兩成。

據彭博報道，這家做空機構名為Culper Research，名字取自於喬治·華盛頓在美國獨立戰爭時期的間諜組織庫爾珀組(Culper Ring)。

6個月之後，該機構創始人Christian Lamarco終於因為當初這份長達40頁的英偉達報告而獲得了一些關注。該報告除了引用Culper自己的研究外，還引用了彭博和《紐約時報》的報導，Lamarco稱英偉達執行長黃仁勳與Megaspeed International高管Alice Huang的關係「過於親密」。