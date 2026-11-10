黃仁勳出軌｜涉中國間諜？英偉達市值蒸發萬億元　股東集體提訴訟

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳11月8日承認婚外情。美國官員稱黃仁勳婚外情對象為中國情報機構工作。有股東集體控告黃仁勳及英偉達公司，指控他們隱瞞其與中國間諜之間的關係，導致股東遭受經濟損失。



包括路透社及《政治報》在內傳媒報道，加州聖荷西（San Jose）聯邦法院的一份集體訴訟起訴書指，被告黃仁勳及英偉達涉嫌在與黃樂（Alice Huang）的私人關係及業務往來上誤導股東。

報道稱，黃樂為新加坡Megaspeed International公司前高級主管，與黃仁勳並無親屬關係。

股東們同時亦控告黃仁勳隱瞞事件，引發國家安全方面的擔憂，從而對英偉達的聲譽及業務前景構成威脅。

股東的代表律師指，由於英偉達和黃仁勳的不當行為及疏漏，加上公司證券市值下跌，原告及其他集體訴訟成員遭受重大損失。

英偉達至今仍未對訴訟作出回應。

《紐約時報》10月報道黃仁勳與黃樂出現戀愛關係，並指美國相關部門已認定黃樂為中國情報間諜。

2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（台灣今日新聞網NOWNEWS）

黃仁勳其後在員工內部發送訊息，承認他對妻子不忠，但未透露所謂婚外關係的細節。

英偉達9日宣布針對此事進行調查，9日股票交易日當天，公司股價在收盤後下跌約4.3%，其市值亦縮水約1,900億美元（約1.5萬億港元）。而該集體訴訟在公司收盤後5分鐘提出。

報道引述財經分析師認為，一旦黃仁勳卸任，英偉達將面臨巨大的接班人難題。

現年63歲的黃仁勳是英偉達的核心支柱，金融數據服務商FactSet的數據顯示，黃仁勳是英偉達第五大股東，持股約3.58%。

分析師指，公司目前未有成熟的接班計劃，若果黃仁勳離職，將會是一次大規模的領導層交替，而公司未為此做好準備。