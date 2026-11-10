美股｜美10月通脹高於預期　道指早段跌逾300點　Nvidia挫逾4%

美國10月份通脹數據高於預期，美股周二（11月10日）早段下跌 ，道指最新跌逾300點。人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認婚外情，並捲入外國情報調查及股東集體訴訟風波，拖累公司股價持續受壓跌逾4%。另外，由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次表示，目前似乎無需要重啟對伊朗的軍事打擊，國際油價進一步回落。



圖為2026年3月16日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月10日

【22:53】納指跌逾百點 Amazon升逾1%

道指最新報52,028點，跌360點或0.69%；納指最新報25,086點，跌166點或0.66%；標普500指數現報7,502點，跌47點或0.63%。

重磅科技股方面，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）維持跌勢，最新跌4.67%。Amazon升1.05%，暫為升幅最大道指成份股。蘋果公司（Apple）跌0.29%。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

【22:50】油價約跌2% Bitcoin現約7.4萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶85.27美元，跌1.58美元或1.82%。布蘭特原油期貨最新每桶報90.34美元，跌2.23美元或2.41%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新73,961.47美元，24小時內跌逾1%。