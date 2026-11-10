黃仁勳出軌｜黃樂擁港永居　曾10億售公司　任T3出行董事上市觸礁

Nvidia（英偉達 / 輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認有婚外情，對象是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂（HUANG Le / Alice HUANG），中國外交部斥責，間諜論是無稽之談、誣衊抹黑。

現年約42歲的黃樂，本身是湖南人，到香港浸會大學讀碩士後，取得永久居民資格。《香港01》在香港、新加坡、內地查冊發現，她曾以10億元人民幣，出售多重離岸控股的公司予香港上市的內地遊戲公司「第七大道」，即新加坡MegaSpeed原母公司。今年中又註冊數間香港公司，業務未明。她同時是「南京領行科技」（T3出行）的董事，公司今年向港交所遞交上市申請，遭中證監煞停。



【01偵查YouTube Playlist】

2024年6月，黃仁勳與黃樂（Huang Le / Alice Huang）在台北聚會。（NetThunder LinkedIn）

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「第七大道」出售MegaSpeed前身予黃樂

以香港特區護照登記董事

黃仁勳發公開信，承認有婚外情，對妻子不忠，NVIDIA董事會表示會調查他有無違反公司行為準則。黃仁勳的外遇對象是湖南人黃樂（HUANG Le），又名「Alice Huang」，二人曾多次一同在台灣出席活動。

「MegaSpeed」前身是「7Road International Pte Ltd」，於2015年成立，當時是香港上市的中國內地遊戲公司「第七大道」（7Road）的海外業務。2023年「第七大道」出售新加坡公司予黃樂，後改名為「MegaSpeed」，由英屬處女島（BVI）公司「Huang Le Limited」持股。

根據新加坡公司查冊，黃樂（HUANG Le）於2023年3月擔任數據公司「MegaSpeed International Pte Ltd」的董事，以香港特區護照登記。

2023年11月黃樂再出售股份予新加坡本地公司「SwiftData Pte Ltd」，並辭任董事。

2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（台灣今日新聞網NOWNEWS）

上海私募公司董事 香港浸大讀碩士

美國、新加坡和中國內地傳媒，主要報道黃樂早年的經歷。她約在20年前到香港浸會大學讀傳媒管理碩士，約在2016年擔任私募投資公司「上海和熙投資」的執行董事，亦是「和熙」股東「上海韻禧投資管理諮詢有限公司」的董事。

她在「和熙」的簡介，有提及曾任職媒體四年，做過中央電視台、湖南衛視，但這些均無法證實，湖南衛視主管表示不認識她。

2019年8月，香港上市的第七大道（0797），以10億元人民幣，收購黃樂透過多重英屬處女島（BVI）離岸公司控股的內地遊戲公司。（第七大道港交所公告）

2019年10億人民幣售遊戲公司予「第七大道」

《香港01》發現，原來黃樂亦有更多在香港的足迹，亦與「第七大道」淵源頗深。

2019年8月，香港上市的第七大道（0797），以10億元人民幣，收購黃樂透過多重英屬處女島（BVI）離岸公司控股的內地遊戲公司，其中香港公司「Hawthorn Vale Holdings (Hong Kong) Limited」的董事是上海人康偉（KANG Wei）。

2023年8月14日，T3出行（領行科技）CEO崔大勇、CTO李京峰、投資人康偉、黃樂（右三），到「中汽創智」交流訪問，中汽創智CEO李豐軍、智能駕駛開發部總經理張振林、副總經理司勝營陪同接待。（中汽創智網站）

「第七大道」投資國資網約車「T3出行」

黃樂躋身董事

2023年8月，黃樂、康偉，以「南京領行科技」投資人的身份，與該公司的CEO等人，參觀央企參股的汽車科技公司。

到了2024年11月，黃樂成為「南京領行科技」的董事。該公司由一汽、東風、長安三大汽車央企，聯合騰訊、阿里巴巴等共同投資，旗下營運「T3出行」網約車平台。

2024年12月，「第七大道」亦投資逾1億元人民幣，持有「領行科技」少數股權。

2026年4月，「領行科技」向港交所申請上市，估值242億元人民幣。但到了9月，中國證監會煞停上市，要求補充說明歷次增資、股權轉讓價格、定價依據等事項，查詢公司是否有人代持股份，並指公司無實際控制人的認定依據。

2026年7月及8月，黃樂分別在香港註冊「Stag Bay Technology Limited」、「Aspen Creek Limited」兩間新公司，她是唯一董事及股東。公司註冊地址為秘書公司，暫時未知具體業務。

新加坡數據中心公司MegaSpeed網站，展示Nvidia的合約和產品。（MegaSpeed）

2025年12月《彭博》報道，MegaSpeed涉嫌大量購入Nvidia先進晶片，並違規轉售到中國，MegaSpeed否認。《紐約時報》2026年10月報道，美國政府情報認定黃樂是中國間諜，被安排在黃仁勳身邊，協助中國取得情報及先進AI晶片，美方逾一年前警示白宮，但美國總統特朗普一年來仍按兵不動。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，所謂中國間諜的論調，純屬捕風捉影、誣衊抹黑。

2026年11月8日，Nvidia行政總裁黃仁勳發給員工的公開信，承認有婚外情。

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