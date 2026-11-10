美股｜道指收市跌157點　納指挫0.74%　Nvidia再跌5.53%

美國10月核心消費物價指數（CPI）按月升0.3%，高於市場預期的0.2%。受通脹數據高於預期影響，美股周二（11月10日）下跌，道指最多曾跌412點，至收市縮窄至157點；納指最多曾跌437點或1.73%，至收市縮窄至跌0.74%。其中，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）的婚外情及間諜風波，令公司股價維持跌勢，日內最多曾跌7.15%，至收市仍跌5.53%，每股收報168.80美元，續為跌幅最大道指成份股。



圖為2026年3月16日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月11日

【04:19】Amazon升1.48% 微軟跌2.2%

道指收市報52,231.89點，跌157.86點或0.30%；納指收報25,065.87點，跌187.26點或0.74%；標普500指數收報7,520.93點，跌29.01點或0.38%。

其他重磅科技股方面，Amazon升1.48%；微軟（Microsoft）跌2.20%，蘋果公司（Apple）跌0.62%。

【04:04】中概股指數收跌1.21%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.21%。其中，阿里巴巴ADR跌2.55%。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

【03:52】油價約跌1% 美元指數重上102

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報86.04美元，跌0.81美元或0.93%；倫敦布蘭特期油每桶收報91.49美元，跌1.08美元或1.17%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於102.23，升0.56%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.78日圓，較前一個交易日約升0.64%。

【03:46】現貨金價跌逾2.6% Bitcoin現報7.36萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,031.92美元，跌109.22美元或2.64%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,627.37美元，24小時內跌逾1.5%。

【03:40】恒指夜期收報24,346點 低水211點

恒指夜市期指收報24,346點，跌234點，較恒指收市24,557點，低水211點，成交15,676張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間11月10日

【22:53】納指跌逾百點 Amazon升逾1%

道指最新報52,028點，跌360點或0.69%；納指最新報25,086點，跌166點或0.66%；標普500指數現報7,502點，跌47點或0.63%。

重磅科技股方面，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）維持跌勢，最新跌4.67%。Amazon升1.05%，暫為升幅最大道指成份股。蘋果公司（Apple）跌0.29%。

【22:50】油價約跌2% Bitcoin現約7.4萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶85.27美元，跌1.58美元或1.82%。布蘭特原油期貨最新每桶報90.34美元，跌2.23美元或2.41%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新73,961.47美元，24小時內跌逾1%。