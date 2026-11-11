中國國債收息免稅恐告終！ 傳人行摸底銀行或徵25%稅
據《彭博》消息，中國央行就對政府債券利息收入徵收所得稅開展調研，涉及若對國債和地方政府債券利息收入徵收25%的所得稅，將對銀行持債意願產生的影響。據悉，央行要銀行告知他們的持債意願會減少不到10%、20%、30%還是超過30%。
目前，依據中國現行《企業所得稅法》及相關稅收規定，中國對企業和個人持有國債和地方債利息收入免征所得稅。若實施徵稅，或提振目前於歷史低位的中國債券殖利率。
《彭博》指出，在財政收入成長不力之際，取消免稅政策將符合政府加強徵稅的趨勢。但這也會推高中國債券殖利率，因為投資者將為相關稅負尋求補償，從而提高對回報率的要求。今年，國內經濟成長疲軟之憂和股市下跌，推動基準10年期國債殖利率持續下跌。
不過，調研並不顯示現行政策是否或何時會調整。中國央行和財政部未回應尋求置評的傳真。
華泰證券：10年期債或升10至20基點
《彭博》報道，市場亦討論政府債利息收入所得稅徵收的潛在影響。據華泰證券測算，若25%的利息所得稅全部反映到市場定價中，那麼理論上10年期國債殖利率要上升52個基點，來維持原稅後收益。不過，華泰預計，新發10年期政府債實際可能僅上行10至20個基點。
國海證券認為，對地方政府債利息徵稅會產生差不多的殖利率推升作用，也就意味著10年期地方債殖利率要從1.68%升至2.25%，但實際影響可能不會這麼大。
目前，全球其他大型經濟體面臨殖利率處於歷史高位的困擾，中國殖利率卻不斷下行。央行曾嘗試給長期政府債券購買熱潮降溫，其擔心槓桿押注所推動的債券漲勢帶來金融穩定風險，以及低殖利率可能固化對經濟前景的悲觀情緒。
機構或面4590億人幣額外稅
《彭博》指出，債券利息所得稅對銀行將產生較大影響，因為商業銀行是中國約100萬億元人民幣中央和地方債的最大持有者。財政部數據顯示，銀行在這兩個市場中的持倉佔比均超過60%。
華泰證券估計，如果對存量一併徵稅，機構投資者將面臨一年4590億元人民幣的額外稅負，如果新老劃斷，那麼首年額外稅負僅約十分之一。
目前，政府債利息豁免徵收企業所得稅。終止豁免的話，稅率將看齊一般企業所得稅，為25%。目前，政府正在撤銷各種稅收優惠政策，以彌補收入滑坡。但如果投資者拋售債券，殖利率上升也會抬高政府融資成本。