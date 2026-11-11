中國國債收息免稅恐告終！　傳人行摸底銀行或徵25%稅

據《彭博》消息，中國央行就對政府債券利息收入徵收所得稅開展調研，涉及若對國債和地方政府債券利息收入徵收25%的所得稅，將對銀行持債意願產生的影響。據悉，央行要銀行告知他們的持債意願會減少不到10%、20%、30%還是超過30%。



目前，依據中國現行《企業所得稅法》及相關稅收規定，中國對企業和個人持有國債和地方債利息收入免征所得稅。若實施徵稅，或提振目前於歷史低位的中國債券殖利率。



《彭博》指出，在財政收入成長不力之際，取消免稅政策將符合政府加強徵稅的趨勢。但這也會推高中國債券殖利率，因為投資者將為相關稅負尋求補償，從而提高對回報率的要求。今年，國內經濟成長疲軟之憂和股市下跌，推動基準10年期國債殖利率持續下跌。

不過，調研並不顯示現行政策是否或何時會調整。中國央行和財政部未回應尋求置評的傳真。

中國財政部、國家稅務總局9月1日聯合發佈公告，宣佈即日起取消外籍個人從外商投資企業取得的股息紅利所得免徵個人所得稅的優惠政策。（資料圖）

華泰證券：10年期債或升10至20基點

《彭博》報道，市場亦討論政府債利息收入所得稅徵收的潛在影響。據華泰證券測算，若25%的利息所得稅全部反映到市場定價中，那麼理論上10年期國債殖利率要上升52個基點，來維持原稅後收益。不過，華泰預計，新發10年期政府債實際可能僅上行10至20個基點。

國海證券認為，對地方政府債利息徵稅會產生差不多的殖利率推升作用，也就意味著10年期地方債殖利率要從1.68%升至2.25%，但實際影響可能不會這麼大。

目前，全球其他大型經濟體面臨殖利率處於歷史高位的困擾，中國殖利率卻不斷下行。央行曾嘗試給長期政府債券購買熱潮降溫，其擔心槓桿押注所推動的債券漲勢帶來金融穩定風險，以及低殖利率可能固化對經濟前景的悲觀情緒。

2024年，面對中國殖利率下跌，央行對債市多頭進行口頭打壓，監管機構則對非法交易行為展開了調查。（資料圖片）

機構或面4590億人幣額外稅

《彭博》指出，債券利息所得稅對銀行將產生較大影響，因為商業銀行是中國約100萬億元人民幣中央和地方債的最大持有者。財政部數據顯示，銀行在這兩個市場中的持倉佔比均超過60%。

華泰證券估計，如果對存量一併徵稅，機構投資者將面臨一年4590億元人民幣的額外稅負，如果新老劃斷，那麼首年額外稅負僅約十分之一。

目前，政府債利息豁免徵收企業所得稅。終止豁免的話，稅率將看齊一般企業所得稅，為25%。目前，政府正在撤銷各種稅收優惠政策，以彌補收入滑坡。但如果投資者拋售債券，殖利率上升也會抬高政府融資成本。