美股｜道指收市升254點　納指漲1.60%　Nvidia反彈2.87%

美股周三（11月11日）造好 ，道指曾跌176點，至收市倒升254點。晶片股上揚，納指最多曾升583點或2.32%，至收市仍漲1.60%。此前兩天大幅下跌的人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達），股價反彈2.87%，每股收報173.73美元。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月12日

【04:19】Tesla升2.91% SanDisk美光科技升逾一成

道指收市報52,486.49點，升254.60點或0.49%；納指收報25,466.19點，升400.31點或1.60%；標普500指數收報7,619.38點，升98.45點或1.31%。

其他重磅科技股方面，Tesla升2.91%、Alphabet升2.11%、蘋果公司（Apple）升2.04%；微軟（Microsoft）跌2.26%。

另外，SanDisk漲13.69%，美光科技（Micron Technology）漲11.89%，英特爾(Intel)漲7.52%，SK海力士漲9.71%。

【04:04】中概股指數收跌0.80%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.80%。其中，阿里巴巴ADR跌1.17%。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

【03:52】油價微升 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報86.53美元﻿，升0.49美元或0.57%；倫敦布蘭特期油每桶收報92.76美元，漲1.27美元或1.39%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於102.90，升0.66%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.86日圓，較前一個交易日約升0.68%。

【03:44】現貨金價跌穿4000美元 Bitcoin現報7.4萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報3,987.242美元，跌45.70美元或1.13%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報74,456.44美元，24小時內約升1%。

【03:40】恒指夜期收報24,107點 低水209點

恒指夜市期指收報24,107點，跌171點，較恒指收市24,315點，低水209點，成交13,039張。

油價：圖為2022年7月5日，伊拉克南部城市巴士拉（Basra）的油田鑽井平台。（Reuters）

本港時間11月11日

【22:50】Nvidia反彈2% Alphabet蘋果升逾1%

道指最新報52,190點，跌41點或0.08%；納指最新報25,328點，升263點或1.05%；標普500指數現報7,576點，漲55點或0.74%。

重磅科技股方面，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）反彈1.98%。Alphabet升1.05%。蘋果公司（Apple）升1.32%。

【22:48】油價升逾1% Bitcoin現約7.3萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶87.44美元，升1.40美元或1.63%。布蘭特原油期貨最新每桶報93.15美元，漲1.66元或1.81%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,555.48元，24小時內跌逾1%。