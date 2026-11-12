英偉達盤後瀉逾8%　美媒︰黃仁勳涉另一單婚外情　董事局擬罷免他

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／Alice huang / Kimberly Powell】英偉達﹙Nvidia﹚美股盤後急瀉逾8%！繼與一名疑似中國間諜的女子黃樂有染後， 據《紐約時報》最新援引五名曾在英偉達任職的人士透露，英偉達CEO黃仁勳曾與醫療健康業務副總裁Kimberly Powell存在婚外情。



紐約時報11月11日（周三）報道，據五位曾在英偉達公司工作的人士透露，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，同時他還與一名向他匯報工作的管理人員存在婚外情，該對象為英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）。（Reuters）

據消息人士透露，今年3月，在加州聖荷西舉行的英偉達會議期間，63歲的黃仁勳和48歲的金伯利被拍到在飯店舉止親密，而雙方均為已婚狀態。

另外，據WSJ報道，英偉達董事會正準備罷免首席執行官黃仁勳，他同時是公司的創始人。董事會準備於周三召開會議，決定黃仁勳的去留。

受消息拖累，英偉達盤後瀉逾8%，股價失守160美元關口。自黃仁勳爆出婚外情後，英偉達股價累瀉約15%。該公司現市值近4.2萬億美元。

值得一提，美國眾議院3個委員會的主席已於11月11日致信黃仁勳，要求他本月18日出席一場閉門聽證會，就其婚外情及英偉達「防範外國敵對勢力間諜活動的安全協議」等問題作出回應。信中要求黃仁勳限時回覆，否則很可能向其發出傳票。

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。﹙資料圖片﹚

「黃仁勳就是英偉達」 分析師憂缺乏接班人

英偉達在黃仁勳光環下，市場一直擔憂，在於英偉達多年難以擺脫的「關鍵人物風險」。資料顯示，英偉達內部長期維持扁平架構，黃仁勳直接掌控約60名高層，且幾乎所有重大戰略均由他拍板。華爾街大行Bernstein資深分析師Stacy Rasgon在接受美國財經頻道CNBC訪問時直言：「黃仁勳就是英偉達，英偉達就是黃仁勳。」

但相較於Meta創辦人朱克伯格或特斯拉馬斯克等科技巨頭，黃仁勳在股權上的控制力相對有限，目前僅持有約3%股份，且並非正式董事會主席，這意味一旦調查結果顯著惡化，董事會在法律架構上完全具備撤換管理層的實權。

研究機構Melius Research在發布的報告中指出，英偉達的核心問題在於「完全沒有明確的接班人」，市場原先預期黃仁勳至少還會留任十年，雖然首席技術官Michael Kagan及首席科學家Bill Dally等資深技術班底可支撐日常技術營運，但黃仁勳獨一無二的個人魅力，才是維繫全球市場對AI交易信心的支柱。