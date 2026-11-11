黃仁勳出軌｜黃樂高中舊照曝光　網民推算真實年齡非42歲疑為49歲

英偉達（Nvidia）執行長黃仁勳承認婚外情後，事件女主角黃樂的年齡陷入「羅生門」。



內地網上最新流出疑為黃樂的高中舊照及班級資料，推算她1977年出生、現年約49歲，與此前內媒《財新》報道的「約42歲」相差約7歲，目前兩種說法均無官方資料證實。



網傳黃樂中學照成為各方推測線索。（微博＠「信號與噪聲001」）

網傳黃樂中學照成為各方推測線索。（微博＠「信號與噪聲001」）

網傳1993年讀高中一年級 推算現年49歲

據台媒《中時新聞網》，網上流傳的班級資料顯示，黃樂於1993年升入湖南湘潭市江南中學9305班就讀高中一年級。若依一般入學年齡推算，她應約於1977年出生，今年約49歲，而非此前盛傳的42歲。微博上亦流出多張疑似黃樂年輕時的照片，但拍攝時間及地點均未獲證實。

黃樂據稱就讀的「湘潭市江南中學」，公開資料顯示其前身為江南機器廠子弟中學，創辦於1956年，原隸屬於國家大型軍工企業江南機器廠，2005年因企業改制移交湘潭市雨湖區接管，2016年與江南小學合併為九年一貫制學校。

履歷核實困難 湖南衛視主管曾稱「沒聽過這個人」

年齡爭議之外，黃樂的職業履歷同樣未能完全核實。法新社表示無法獨立核實網傳其湖南衛視及央視的任職經歷，湖南衛視一名主管曾對《紐約郵報》稱「從沒聽過這個人」。

前央視記者白潔曾在微博發文稱與黃樂共事過、「當年就看出她不簡單」，但該帖文其後已無法查看。